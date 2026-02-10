Как пенсионерам на ВОТ и за рубежом не потерять выплаты: в ПФУ предоставили инструкцию

Пенсионный фонд Украины начал повторную рассылку напоминаний о необходимости физической идентификации. Без этой процедуры начисление пенсий для части украинцев может быть приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Речь идет о прохождении физической идентификации и подачи заявления о неполучении средств от РФ.

Кому стоит срочно проверить личный кабинет

Фонд прислал напоминание двум категориям граждан. Во-первых, это пенсионеры на ВОТ или за рубежом, которые пропустили срок физической идентификации (до конца прошлого года). Без этой процедуры выплаты могут быть приостановлены.

Во-вторых, это лица, которые уже прошли идентификацию в 2025 году, но до сих пор не подали уведомление о том, что они не получают пенсии или другие социальные выплаты от РФ. В ПФУ призывают сделать это в кратчайшие сроки.

Как найти сообщение от ПФУ: пошаговая инструкция

Проверить наличие важных указаний можно двумя способами.

Через веб-портал электронных услуг:

перейдите на сайт portal.pfu.gov.ua;

авторизуйтесь через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA;

в меню слева выберите раздел "Мои сообщения";

откройте вкладку "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом.

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":