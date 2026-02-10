ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Как пенсионерам на ВОТ и за рубежом не потерять выплаты: в ПФУ предоставили инструкцию

Вторник 10 февраля 2026 12:16
UA EN RU
Как пенсионерам на ВОТ и за рубежом не потерять выплаты: в ПФУ предоставили инструкцию Фото: ПФУ напомнил пенсионерам о необходимости пройти идентификацию (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины начал повторную рассылку напоминаний о необходимости физической идентификации. Без этой процедуры начисление пенсий для части украинцев может быть приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также: Пенсии для переселенцев возвращают: как получить выплату за 2 месяца

Речь идет о прохождении физической идентификации и подачи заявления о неполучении средств от РФ.

Кому стоит срочно проверить личный кабинет

Фонд прислал напоминание двум категориям граждан. Во-первых, это пенсионеры на ВОТ или за рубежом, которые пропустили срок физической идентификации (до конца прошлого года). Без этой процедуры выплаты могут быть приостановлены.

Во-вторых, это лица, которые уже прошли идентификацию в 2025 году, но до сих пор не подали уведомление о том, что они не получают пенсии или другие социальные выплаты от РФ. В ПФУ призывают сделать это в кратчайшие сроки.

Как найти сообщение от ПФУ: пошаговая инструкция

Проверить наличие важных указаний можно двумя способами.

Через веб-портал электронных услуг:

  • перейдите на сайт portal.pfu.gov.ua;
  • авторизуйтесь через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA;
  • в меню слева выберите раздел "Мои сообщения";
  • откройте вкладку "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом.

Через мобильное приложение "Пенсионный фонд":

  • войдите в приложение (используя "Дія.Підпис" или КЭП);
  • перейдите во вкладку "Сообщения" и проверьте последний входящий запрос.

Напомним, в Украине в 2026 году приостановили выплату пенсий и страховых выплат для части получателей, которые не прошли обязательную физическую идентификацию или не подтвердили, что не получают выплаты от РФ. Мы объясняли, как и кому нужно пройти идентификацию и подать документы, чтобы возобновить выплаты и получить доплаты за пропущенные месяцы.

Ранее РБК-Украина писало о предложении ВР восстановить пенсии и соцвыплаты людям, которым их прекратили из-за непрохождения идентификации, и дать еще шесть месяцев на подтверждение личности без потери денег. Инициатива должна разгрузить сервисные центры Пенсионного фонда и помочь ВПЛ и другим получателям выплат, которые не смогли пройти идентификацию до конца 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине Пенсионеры
Новости
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ