ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как погода влияет на иранские дроны: разъяснение Воздушных сил

Новина українською →
Воскресенье 11 декабря 2022 20:09
Как погода влияет на иранские дроны: разъяснение Воздушных сил Фото: в Воздушных силах объяснили, как погода влияет на иранские дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Холодная погода не влияет на иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. Их функционирование может нарушить шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Кто-то предположил, что, может, холодно самолетам. Холодная погода никак не влияет, только нелетная погода - шквальный ветер, который на плоскость крыла "Шахеда" может влиять... При определенной влажности воздуха может быть обледенение час-два-три, а потом они могут спокойно себе лететь в любую морозную погоду. Это не проблема", - заявил он.

По его словам, неважно, плюсовая или минусовая температура на улице, российские оккупанты все равно продолжат использовать беспилотники иранского производства.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк также заявляла, что перепады температур могут повлиять на работу иранских беспилотников.

Также мы писали, что россияне начали снова использовать "Шахеды" после паузы - они нанесли удар по Одесской области 10 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители