Гуменюк рассказала об уязвимости иранских дронов
Функционирование иранских дронов-камикадзе напрямую зависит от погодных условий и может быть нарушено в холодную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Freeдом".
По ее словам, пауза в использовании иранских дронов объясняется тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.
"Испытания этих дронов проходили в немного других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.
Она добавила, что сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников по Одесской области.
Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
Позже выяснилось, что из-за атаки все потребители в Одессе были отключены от электроснабжения.
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