Як погода впливає на іранські дрони: пояснення Повітряних сил

Холодна погода не впливає на іранські дрони-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. Їхнє функціонування може порушити шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Хтось припустив, що, може, холодно літакам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода - шквальний вітер, який на площину крила "Шахеда" може впливати... При певній вологості повітря може бути зледеніння годину-дві-три , А потім вони можуть спокійно летіти в будь-яку морозну погоду. Це не проблема", - заявив він.

За його словами, байдуже, плюсова чи мінусова температура на вулиці, російські окупанти все одно продовжать використовувати безпілотники іранського виробництва.