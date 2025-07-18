Как подобрать шорты на лето, чтобы не натирали и сидели идеально: советы стилиста

Многие модницы сталкиваются с распространенной проблемой - шорты все время подскакивают между ног.

"У тебя тоже такое: надела шорты - красиво, удобно, а через 15 минут ходьбы они уже где-то у тебя на ушах? Ты их ловишь, дергаешь, поправляешь - а через пару шагов все сначала?" - риторически спрашивает стилист.

Почему шорты постоянно сдвигаются между ног

Узкий шаговый шов

Большинство моделей вообще не рассчитаны на женские формы. Особенно если есть объем бедер или внутренней части ноги.

Нет запаса по ширине на внутренней части бедра

Ткань натягивается и при движении просто "влетает" туда, где тесно.

Узкая штанина или слишком легкая ткань

Она не держит форму - перекручивается.

Неправильная длина

Если длина заканчивается на самой большой части бедра, шорты гарантированно будут "жить своей жизнью".

Как правильно подобрать шорты на лето 2025

1. Форма

Забудьте о слишком облегающих шортах, которые врезаются в тело или ограничивают движение. Идеальная модель - с расширенной штаниной (трапециевидная форма), которая не прилегает плотно к бедрам. Такой фасон визуально делает ноги более стройными и не подчеркивает нежелательные зоны.

2. Правильная длина - ключ к балансу

Длина шорт должен завершаться в том месте, где бедра уже не трутся друг о друга. Это не только удобно, но и эстетично: шорты в этом случае не "режут" ногу, а наоборот - вытягивают силуэт. А еще это помогает избежать натирания в жару.

3. Ткань и размер - без компромиссов

Выбирайте плотные ткани - они лучше держат форму и не просвечиваются. Главное - посадка по фигуре, а не по условному размеру S/M. Если сомневаетесь между двумя - лучше взять на пол размера больше: свободные шорты всегда выглядят дороже и аккуратнее, чем сидящие "в натяжку".

Каких моделей лучше избегать:

слишком короткие и обтягивающие модели - выглядят неаккуратно и подчеркивают все, что лучше скрыть

легкие трикотажные шорты, которые теряют форму после одной стирки

слишком заниженная талия - визуально укорачивает ноги и "ломает" пропорции.

С чем сочетать модные шорты летом

Для города: свободная рубашка или футболка, заправленные в шорты, плюс сандалии или кеды

Для офиса (если дресс-код позволяет): шорты-бермуды, топ, легкий жакет и лоферы

Для пляжа: льняные шорты, купальник, оверсайз-рубашка и шлепанцы. Дополните образ аксессуарами - плетеная сумка, очки и украшения сделают его завершенным.