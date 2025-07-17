С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина продемонстрировала стильный и актуальный повседневный образ с джинсами-подковами из вареного денима - модным трендом этого сезона, который возвращает нас в атмосферу 90-х.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала Екатерина Усик
Джинсы
Для повседневного лука жена Усика выбрала джинсы-подковы. Они достаточно объемны в бедрах и коленях, но заметно сужаются к низу, создавая изогнутый, будто бочкообразный или подковообразный силуэт.
На фото мы видим именно такой эффект: джинсы свободно сидят по всей длине ноги, но к лодыжкам они собираются и, кажется, немного сужаются, формируя характерный "изгиб".
Это очень модный тренд, который пришел на смену более обычным багги, прямым и широким джинсам. Этот фасон придает образу расслабленности и стилистику 90-х.
Джинсы имеют светлый оттенок с эффектом варенки, что придает винтажного шарма и контрастирует с темным верхом.
Футболка
Дополнить трендовые джинсы она решила базовой футболкой коричневого оттенка.
Она заправлена в джинсы спереди, что помогает зрительно определить талию и сохранить пропорции, несмотря на объемный низ.
Темный насыщенный цвет верха создает хороший контраст со светлыми джинсами.
Екатерина Усик показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Обувь
С таким образом жена Усика примерила как светло-розовые кроссовки, так и трендовые балетки с леопардовым принтом. Леопард в достаточно простых луках отлично работает как акцент.
Аксессуары:
- сумка: сбоку видна небольшая черная сумка кросс-боди. Она минималистичная и не отвлекает внимания от образа
- часы: на руке заметны часы, придающие образу завершенности и элегантности
- маникюр: светлый голубой маникюр на ногтях, являющийся еще одним небольшим цветовым акцентом.
Модные тренды в образе Екатерины Усик
- оверсайз и объемные формы - широкие джинсы и свободный верх
- джинсы-"варенки" - возвращение стиля 90-х
- животные принты - леопард как акцентная деталь
- сочетание комфорта и стиля - образ выглядит спокойно, но при этом очень продумано и модно
- "тихая роскошь" - хотя это не чистый пример, минималистические формы (кроме леопарда) и качественные базовые вещи могут перекликаться с этим трендом.
Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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