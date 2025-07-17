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С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день

Четверг 17 июля 2025 15:39
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С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина продемонстрировала стильный и актуальный повседневный образ с джинсами-подковами из вареного денима - модным трендом этого сезона, который возвращает нас в атмосферу 90-х.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Екатерина Усик

Джинсы

Для повседневного лука жена Усика выбрала джинсы-подковы. Они достаточно объемны в бедрах и коленях, но заметно сужаются к низу, создавая изогнутый, будто бочкообразный или подковообразный силуэт.

На фото мы видим именно такой эффект: джинсы свободно сидят по всей длине ноги, но к лодыжкам они собираются и, кажется, немного сужаются, формируя характерный "изгиб".

Это очень модный тренд, который пришел на смену более обычным багги, прямым и широким джинсам. Этот фасон придает образу расслабленности и стилистику 90-х.

Джинсы имеют светлый оттенок с эффектом варенки, что придает винтажного шарма и контрастирует с темным верхом.

Футболка

Дополнить трендовые джинсы она решила базовой футболкой коричневого оттенка.

Она заправлена в джинсы спереди, что помогает зрительно определить талию и сохранить пропорции, несмотря на объемный низ.

Темный насыщенный цвет верха создает хороший контраст со светлыми джинсами.

С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день

Екатерина Усик показала трендовые джинсы (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Обувь

С таким образом жена Усика примерила как светло-розовые кроссовки, так и трендовые балетки с леопардовым принтом. Леопард в достаточно простых луках отлично работает как акцент.

Аксессуары:

  • сумка: сбоку видна небольшая черная сумка кросс-боди. Она минималистичная и не отвлекает внимания от образа
  • часы: на руке заметны часы, придающие образу завершенности и элегантности
  • маникюр: светлый голубой маникюр на ногтях, являющийся еще одним небольшим цветовым акцентом.

Модные тренды в образе Екатерины Усик

  • оверсайз и объемные формы - широкие джинсы и свободный верх
  • джинсы-"варенки" - возвращение стиля 90-х
  • животные принты - леопард как акцентная деталь
  • сочетание комфорта и стиля - образ выглядит спокойно, но при этом очень продумано и модно
  • "тихая роскошь" - хотя это не чистый пример, минималистические формы (кроме леопарда) и качественные базовые вещи могут перекликаться с этим трендом.

С чем носить джинсы-подковы: трендовый образ от жены Усика на каждый день

Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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Модные тренды Стиль жизни Тренды
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