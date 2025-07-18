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Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Пятница 18 июля 2025 07:15
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Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой Елена Светлицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Елена Светлицкая показала модные луки, которые следует взять на заметку уже сейчас. В ее образах - трендовые силуэты, легкие ткани, нежные цвета и стильные аксессуары, которые идеально вписываются в атмосферу сезона.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram решило детальнее рассказать, какие платья стоит добавить в свой гардероб летом 2025.

Короткое платье

Цвет

Платье нежного пудрового оттенка. Этот цвет придает образу легкости, женственности и романтичности.

Фасон

Это короткое платье-мини с расклешенной юбкой (трапеция или А-силуэт). Верх платья на тонких бретельках с вырезом спереди. Такой фасон подчеркивает талию и создает игривый, молодежный вид.

Обувь - белые кроссовки

Это ключевой элемент, который придает образу спортивный акцент и делает его комфортным для активных прогулок по городу. Сочетание элегантного платья с кроссовками - очень популярный и модный прием.

Головной убор

Шелковый платок, который придает образу еще больше шарма и винтажности. Он может быть завязан разными способами, и в этом случае он выглядит как стильный аксессуар, подчеркивающий индивидуальность. Цвет и узор платка могут быть еще одной интересной деталью образа.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Актриса показала модный лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Аксессуары:

  • солнцезащитные очки: дополняют образ, придавая ему загадочность и защищая от солнца
  • маленькая сумка: на плече видна сумка кросс-боди, которая идеально вписывается в легкий летний образ и вмещает самое необходимое.

Это стиль кэжуал с элементами спортивного шика, где нежно-розовое мини-платье сочетается с белыми кроссовками, солнцезащитными очками и маленькой сумочкой. Шелковый платок придает особую утонченность и ретро-нотки.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Елена Светлицкая задает тренды (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Платье в длине макси

Для второго образа Елена Светлицкая выбрала платье в длине макси с разрезом на ноге, что придает ему игривость и позволяет свободно двигаться.

Платье имеет открытые плечи и бретельки, а лиф платья - облегающий и с косточками для лучшей поддержки. Крой подчеркивает фигуру в верхней части и свободно спадает вниз.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Платье на лето 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska) 

Принт

Платье имеет яркий и насыщенный узор в бело-голубых тонах. Это похоже на этнический принт, вдохновленный традиционными португальскими или средиземноморскими мотивами. Узор является центральным элементом образа и делает платье очень выразительным.

Материал

Ткань выглядит легкой, струящейся, идеальной для теплой погоды. Это может быть хлопок, вискоза, лен или смесь тканей.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Модное платье на лето 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska) 

Аксессуары:

  • украшения: золотистый браслет, придающий образу изысканности. На шее есть тонкая цепочка.
  • обувь: шлепанцы на низком ходу. Впрочем, для такого платья идеально подойдут босоножки на низком ходу, сандалии, эспадрильи или даже небольшие каблуки, если это вечерний выход.

Прическа и макияж

Волосы распущены, имеют легкие волны, что подчеркивает естественность и летнее настроение.

Макияж выглядит легким и естественным, с акцентом на загорелую кожу.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Какие платья будут в моде летом 2025 (фото: instagram.com/olena_svitlytska) 

Это платье и образ отлично подходят для:

  • отдых на курорте, прогулки у моря
  • летних вечеринок, ужинов на террасе
  • экскурсий в жаркую погоду
  • просто для создания праздничного и приподнятого настроения в повседневной жизни летом.

Образ излучает воздушность, свежесть и элегантность, идеально вписываясь в атмосферу лета и путешествий.

Как стильно носить платья летом 2025: идеи образов от актрисы Светлицкой

Елена Светлицкая показала модное платье (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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