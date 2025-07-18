Як підібрати шорти на літо, щоб не натирали і сиділи ідеально: поради стилістки

Літо - час легкого і комфортного одягу, але знайти ідеальні шорти буває непросто. Багато модниць стикаються з тим, що шорти натирають, перекручуються або взагалі "живуть своїм життям".
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко пояснює, чому так відбувається і як правильно вибрати фасон, довжину і тканину, щоб у шортах було не тільки зручно, а й красиво.
Багато модниць стикаються з поширеною проблемою - шорти весь час підскакують між ніг.
"У тебе теж таке: одягла шорти - красиво, зручно, а через 15 хвилин ходьби вони вже десь у тебе на вухах? Ти їх ловиш, смикаєш, поправляєш - а через кілька кроків усе спочатку?" - риторично запитує стилістка.
Вузький кроковий шов
Більшість моделей взагалі не розраховані на жіночі форми. Особливо якщо є об'єм стегон або внутрішньої частини ноги.
Немає запасу по ширині на внутрішній частині стегна
Тканина натягується і під час руху просто "влітає" туди, де тісно.
Вузька штанина або занадто легка тканина
Вона не тримає форму - перекручується.
Неправильна довжина
Якщо довжина закінчується на найбільшій частині стегна, шорти гарантовано будуть "жити своїм життям".
1. Форма
Забудьте про занадто обтислі шорти, які врізаються в тіло або обмежують рух. Ідеальна модель - з розширеною штаниною (трапецієподібна форма), яка не прилягає щільно до стегон. Такий фасон візуально робить ноги стрункішими та не підкреслює небажані зони.
2. Правильна довжина - ключ до балансу
Довжина шортів має завершуватися в тому місці, де стегна вже не труться одне об одне. Це не тільки зручно, а й естетично: шорти в цьому разі не "ріжуть" ногу, а навпаки - витягують силует. А ще це допомагає уникнути натирання в спеку.
3 Тканина і розмір - без компромісів
Обирайте щільні тканини - вони краще тримають форму і не просвічуються. Головне - посадка по фігурі, а не за умовним розміром S/M. Якщо сумніваєтеся між двома - краще взяти на пів розміру більші: вільні шорти завжди мають дорожчий і акуратніший вигляд, ніж ті, що сидять "в натяжку".
Яких моделей краще уникати:
Для міста: вільна сорочка або футболка, заправлені в шорти, плюс сандалі або кеди
Для офісу (якщо дрес-код дозволяє): шорти-бермуди, топ, легкий жакет і лофери
Для пляжу: лляні шорти, купальник, оверсайз-сорочка і шльопанці. Доповніть образ аксесуарами - плетена сумка, окуляри та прикраси зроблять його завершеним.
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