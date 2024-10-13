Как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія": инструкция
Право на получение помощи при усыновлении ребенка имеют граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории. Если ребенка усыновляют супруги, то право на эту помощь имеет один из них, в зависимости от их выбора.
О том как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Как получить помощь при усыновлении ребенка
Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка на основе судебного решения об усыновлении. Обращение за назначением помощи нужно подать в течение 12 месяцев с даты, когда решение об усыновлении вступило в законную силу.
Как получить услугу онлайн:
- нажмите кнопку "Подать заявление" и войдите в систему, авторизовавшись;
- укажите данные усыновленных детей, на которых хотите получить помощь;
- выберите способ получения помощи;
- внесите информацию о судебном решении об усыновлении;
- просмотрите сформированное заявление, подпишите его с помощью электронной подписи или "Дія.Підпис" и отправьте в орган социальной защиты;
- в разделе "Личный кабинет" на портале "Дія" вы сможете отслеживать статус рассмотрения вашего заявления;
- уведомление о результатах рассмотрения также будет отправлено на вашу электронную почту.
Как получить услугу оффлайн
Заявление на получение помощи можно подать, отправив заказное письмо в местный орган социальной защиты населения или обратившись к соответствующим уполномоченным лицам.
Необходимые документы для получения услуги:
- заявление усыновителя установленного образца. Необходимо также предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в запись о рождении на основании судебного решения об усыновлении;
- копия судебного решения об усыновлении ребенка.
Как получить электронную подпись
Получение "Дія.Підпису":
- откройте приложение "Дія" и перейдите в раздел "Меню" - выберите "Дія.Підпису";
- нажмите "Активировать Дія.Підпис";
- подтвердите свою личность через фотопроверку;
- создайте 5-значный код для использования "Дія.Підпису".
Где получить КЭП
Получить квалифицированную электронную подпись можно в:
- ПриватБанк - получить КЭП можно онлайн или в отделении банка. Для клиентов эта услуга является бесплатной;
- Ощадбанк - воспользуйтесь Telegram чатботом Ощадбанка, чтобы получить КЭП бесплатно;
- личный кабинет "Вчасно" - подпись можно получить с помощью учетной записи, электронной почты и "Дія.Підпису" бесплатно;
- Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба - выдают КЭП бесплатно;
Рекомендуется хранить электронный ключ для подписи на сменном носителе, например, на флешке, для безопасности.
Дополнительные услуги в приложении "Дія"
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", добавляя новые возможности для пользователей.
Среди доступных услуг в приложении:
- загрузка информации о вашем образовании, свидетельство о рождении, идентификационный код или студенческий билет;
- использование сервиса электронного нотариата под названием "Нота" ;
- возможность приобрести транспортное средство;
- подача заявки на оформление пенсии.
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