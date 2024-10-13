Как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія": инструкция

Право на получение помощи при усыновлении ребенка имеют граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории. Если ребенка усыновляют супруги, то право на эту помощь имеет один из них, в зависимости от их выбора.

О том как получить помощь при усыновлении ребенка в "Дія" - в материале РБК-Украина .

Как получить помощь при усыновлении ребенка

Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка на основе судебного решения об усыновлении. Обращение за назначением помощи нужно подать в течение 12 месяцев с даты, когда решение об усыновлении вступило в законную силу.

Как получить услугу онлайн:

нажмите кнопку "Подать заявление" и войдите в систему, авторизовавшись;

укажите данные усыновленных детей, на которых хотите получить помощь;

выберите способ получения помощи;

внесите информацию о судебном решении об усыновлении;

просмотрите сформированное заявление, подпишите его с помощью электронной подписи или "Дія.Підпис" и отправьте в орган социальной защиты;

в разделе "Личный кабинет" на портале "Дія" вы сможете отслеживать статус рассмотрения вашего заявления;

уведомление о результатах рассмотрения также будет отправлено на вашу электронную почту.

Как получить услугу оффлайн

Заявление на получение помощи можно подать, отправив заказное письмо в местный орган социальной защиты населения или обратившись к соответствующим уполномоченным лицам.

Необходимые документы для получения услуги:

заявление усыновителя установленного образца. Необходимо также предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в запись о рождении на основании судебного решения об усыновлении;

копия судебного решения об усыновлении ребенка.

Как получить электронную подпись

Получение "Дія.Підпису":

откройте приложение "Дія" и перейдите в раздел "Меню" - выберите "Дія.Підпису";

нажмите "Активировать Дія.Підпис";

подтвердите свою личность через фотопроверку;

создайте 5-значный код для использования "Дія.Підпису".

Где получить КЭП

Получить квалифицированную электронную подпись можно в:

ПриватБанк - получить КЭП можно онлайн или в отделении банка. Для клиентов эта услуга является бесплатной;

Ощадбанк - воспользуйтесь Telegram чатботом Ощадбанка, чтобы получить КЭП бесплатно;

личный кабинет "Вчасно" - подпись можно получить с помощью учетной записи, электронной почты и "Дія.Підпису" бесплатно;

Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба - выдают КЭП бесплатно;

Рекомендуется хранить электронный ключ для подписи на сменном носителе, например, на флешке, для безопасности.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", добавляя новые возможности для пользователей.

Среди доступных услуг в приложении: