Как получить отсрочку от службы во время войны: список документов

Во время действия военного положения все мужчины в Украине от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Но есть исключения – некоторым людям могут давать отсрочку.
О том, кто имеет право на отсрочку от службы во время войны, РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
Эти категории определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
"Важно, что правом на отсрочку можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего. Отсрочку не могут дать, если военнообязанный был призван на военную службу и отнесен к личному составу воинской части", – объясняет специалист.
Можно выделить две категории граждан, которым могут дать отсрочку от службы:
1. Забронированных работников за органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.
"Учитывая процедуру бронирования, которую должен осуществить работодатель, в ТЦК и СП будет наличествовать вся информация о полученной отсрочке таким работником. Для работника желательно иметь выдержку о том, что он забронирован. Такую выдержку выдает работодатель, а работник только расписывается в специальной ведомости работодателя о том, что он эту выдержку получил", – объясняет специалист.
2. У кого есть жена (муж) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга), если у них есть инвалидность I или II группы;
Если у мужа жена является лицом с инвалидностью I или II группы, подтверждением для отсрочки будут документы об установлении инвалидности и свидетельство о браке.
Если у одного из родителей мужчины есть инвалидность, кроме документов об инвалидности подается также свидетельство о рождении. Для подтверждения отсрочки в связи с наличием инвалидности у одного из родителей жены следует предоставить: свидетельство о рождении жены, свидетельство о браке, документы об инвалидности.
3. Лица с инвалидностью вне зависимости от группы. Для таких граждан подтверждением может быть:
Обратите внимание. Таких людей не обязывают проходить военно-врачебную комиссию для получения отсрочки.
4. Тех, кого признали временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья
"Такие люди должны пройти военно-врачебную комиссию и на основании заключения такой комиссии могут быть признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев с обязательным прохождением военно-врачебной комиссии по истечении срока действия отсрочки", – отмечает Антон Маринич.
5. Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет
Чтобы получить отсрочку, им потребуются следующие документы:
6. Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Подтверждающими документами будут:
7. Женщины и мужчины, (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели) воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или воспитывающие больного тяжелыми болезнями ребенка, у которого нет инвалидности:
Подтверждающими документами будут:
Относительно ребенка, который страдает тяжелой болезнью, но ему не установили инвалидность – нужен документ, который выдается врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
8. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
Для подтверждения нужно предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной или иной документ, подтверждающий признание ребенка лицом с инвалидностью I или II группы. Также нужно свидетельство о рождении.
9. Граждане, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями – своими или жены (супруга).
"Таким людям нужно предоставить Акт установления факта осуществления ухода за вторым супругом или одним из своих родителей или родителей жены (супруга) или удостоверения (справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Для получения одного из этих документов об уходе необходимо обратиться в районную госадминистрацию, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода", – объясняет адвокат.
Также нужен документ – Вывод медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о том, что больная жена (родители) нуждаются в постоянном уходе.
"Указанные выше категории могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства", – говорит Антон Маринич.
Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:
"Главное основание для отсрочки – такие работники должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Учебное заведение как работодатель должно самостоятельно подавать сведения в ТЦК и СП относительно своих работников. Но желательно таким работникам оформить себе справку с места работы", – говорит собеседник.
Подтверждающими документами могут быть свидетельство о смерти близкого родственника или решение суда о признании пропавшими без вести.
"Военные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас, могут получить отсрочку во время частичной мобилизации на срок до шести месяцев. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию", – добавляет юрист.
Отдельная категория тех, кто имеет отсрочку:
Во второй категории граждан, которых не могут призвать на службу во время мобилизации, те, кто по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета.
Чтобы получить отсрочку от мобилизации, человек должен лично явиться в свой ТЦК и СП и предоставить документы, которые подтверждают эти основания.
Если нет возможности предъявить оригинал, желательно сделать нотариальные копии, чтобы их могли приобщить к личному делу в ТЦК и СП.
Но следует учитывать, что законодательством не установлены конкретные требования к документам, подтверждающим право на отсрочку.
Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.
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