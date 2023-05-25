Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)

Вопросы по мобилизации в Украине регулируются соответствующим законом. В нем содержится исчерпывающий перечень военнообязанных, не подлежащих призыву.

Детальнее о том, кого именно не берут на службу – в материале РБК-Украина ниже.

Кого точно не "заберут"

Так, согласно закону, к перечню тех, кого не берут на службу при мобилизации, относятся:

забронированные лица,

лица с инвалидностью,

временно непригодные к службе по состоянию здоровья (здесь требуется заключение военно-врачебной комиссии - он дается на срок до шести месяцев, а пот снова к ВВК),

- он дается на срок до шести месяцев, а пот снова к ВВК), женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет ,

, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.п.),

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

военнообязанные, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, а также если у жены (супруга) инвалидностью и/или если инвалидность I или II группы у родителей,

опекуны лица с инвалидностью,

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Следует отметить, что вышеперечисленные лица все же могут быть призваны на военную службу, но только с их согласия и только по месту жительства.

Это еще не все

Кроме того, призыву не подлежат: