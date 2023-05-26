Як отримати відстрочку від служби під час війни: список документів

Кому можуть надати відстрочку від служби

Ці категорії визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Важливо, що правом на відстрочку можна скористатися лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Відстрочку не можуть надати, якщо військовозобов’язаного було призвано на військову службу та зараховано до особового складу військової частини", – пояснює фахівець.

Можна виділити дві категорії громадян, яким можуть дати відстрочку від служби:

ті, кому відстрочка надається в обов’язковому порядку;

громадяни, які можуть бути призвані за їх згодою.

Кого можуть призвати на службу за їх згодою

1. Заброньованих працівників за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

"Враховуючи процедуру бронювання, яку має здійснити роботодавець, у ТЦК та СП буде наявна вся інформація про отриману відстрочку таким працівником. Для працівника бажано при собі мати витяг про те, що він заброньований. Такий витяг видає роботодавець, а працівник тільки розписується у спеціальній відомості роботодавця про те, що він цей витяг отримав", – пояснює фахівець.

2. Тих, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), якщо у них є інвалідність I чи II групи;

Якщо у чоловіка дружина є особою з інвалідністю I чи II групи, підтвердженням для відстрочки будуть документи про встановлення інвалідності та свідоцтво про шлюб.

Якщо один із батьків чоловіка має інвалідність, крім документів про інвалідність подається також свідоцтво про народження. Для підтвердження відстрочки у зв’язку із наявністю інвалідності в одного з батьків дружини потрібно надати: свідоцтво про народження дружини, свідоцтво про шлюб, документи про інвалідність.

Фото: Заброньованих співробітників можуть призвати, але лише за їх згодою (Getty Images)

3. Особи з інвалідністю незалежно від групи. Для таких громадян підтвердженням може бути:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Зверніть увагу. Таких людей не зобов’язують проходити військово-лікарську комісію для отримання відстрочки.

4. Тих, кого визнали тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я

"Такі люди мають пройти військово-лікарську комісію і на підставі висновку такої комісії можуть бути визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я. Відстрочка надається на термін до шести місяців з обов’язковим проходженням військово-лікарської комісії після закінчення терміну дії відстрочки", – зауважує Антон Маринич.

5. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Щоб отримати відстрочку, їм потрібні будуть такі документи:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб;

якщо шлюб було розірвано, тоді треба рішення суду про розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька (матері) багатодітної сім'ї.

6. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Підтверджуючими документами будуть:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;

рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків.

Фото: Відстрочку можуть отримати жінки і чоловіки, які виховують трьох дітей до 18 років (Getty Images)

7. Жінки та чоловіки, (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або які виховують хвору на тяжкі хвороби дитину, яка не має інвалідності:

Підтверджуючими документами будуть:

свідоцтво про народження;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною або інший документ, що підтверджує визнання дитини особою з інвалідністю.

Щодо дитини, яка має тяжку хворобу, але їй не встановили інвалідність - потрібен документ, який видається лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

8. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

Для підтвердження треба надати довідку до акта огляду медико-соціальною експертною або інший документ, який підтверджує визнання дитини особою з інвалідністю I чи II групи. Також потрібне свідоцтво про народження.

9. Громадяни, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками – своїми чи дружини (чоловіка).

"Таким людям треба надати Акт встановлення факту здійснення догляду за другим із подружжя або одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) або посвідчення (довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Для отримання одного з цих документів про догляд необхідно звернутись до районної держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду", – пояснює адвокат.

Також треба документ – Висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про те, що хвора дружина (батьки) потребують постійного догляду.

Фото: Є категорії осіб, яких можуть призвати на службу за їхнім особистим бажанням (Getty Images)

"Зазначені вище категорії можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання", – каже Антон Маринич.

Кого ще не можуть призвати на службу під час війни

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти й педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

"Головна підстава для відстрочки – такі працівники мають працювати за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Навчальний заклад як роботодавець має самостійно подавати відомості до ТЦК та СП щодо своїх працівників. Але бажано таким працівникам оформити собі довідку з місця роботи", - каже співрозмовник.

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ.

Підтверджуючими документами можуть бути свідоцтво про смерть близького родича або рішення суду про визнання пропалими безвісти.

"Військові, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас, можуть отримати відстрочку під час часткової мобілізації на строк до шести місяців. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою", – додає юрист.

Окрема категорія тих, хто має відстрочку:

народні депутати України;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України;

працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

працівники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України;

працівники Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України.

Фото: Призову не підлягають ті, кого за висновками лікарської комісії визнали непридатними до військової служби (Віталій Носач/РБК-Україна)

У другій категорії громадян, яких не можуть призвати на службу під час мобілізації - ті, хто за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, людині потрібно особисто з’явитись до свого ТЦК та СП та надати документи, які підтверджують ці підстави.

Якщо немає можливості пред’явити оригінал, тоді бажано зробити нотаріальні копії, щоб їх могли долучити до особової справи в ТЦК та СП.

Але варто враховувати, що законодавством не встановлені конкретні вимоги до документів, які мають підтверджувати право на відстрочку.