В классическом костюме с украинской символикой: Залужный появился на страницах Vogue (фото)

Валерий Залужный на страницах Vogue

"Меня попросили рассказать, что же мы, украинцы, сегодня значим для мира. Мы, которые выжили в самой кровавой войне XXI века. Ведем борьбу и держим оборону самостоятельно - против жесточайшего врага со времен фашизма. Врага, десятилетиями воспитывавшего ненависть к нам в миллионах своих граждан - пропагандой, с которой посоревновался бы разве что новейший Геббельс. И я рассказал. О силе единства и главных уроках, которые мы выучили за последние крайне тяжелые годы", - говорится в посте бывшего главнокомандующего ВСУ.

Валерий Залужный (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Кроме этого, в своей колонке для Vogue Залужный поделился главными выводами из российско-украинской войны.

"У тех, кто не дерется ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяется. Что это за оружие, говорить не буду. Сражаясь с большим врагом в одиночку, думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую - в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас", - отметил он.

Валерий подчеркнул, что в военных условиях друзья и союзники не всегда имеют одинаковые взгляды.

Он также отметил, что сосед, который поддерживает в сложной ситуации, прежде всего помогает себе, но если он отказывается помочь - "он является частью твоей беды".

Валерий Залужный (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

"С соседями нужно дружить. А от тех, кто дружить не хочет - уметь защищаться", - добавил посол Украины в Великобритании.

По словам Залужного, "самый дорогой ресурс войны - это люди". Причина не только в том, что их трудно заменить, но и в том, что можно потерять их ментально, сделать непригодными.

Он подчеркнул, что сила врага часто преувеличена его лидерами и пропагандой.

Настоящей мерой силы даже в современной высокотехнологичной войне остается "дух, который тело рвет к бою". И на войне не бывает чудес.

Валерий Залужный (фото: instagram.com/vogue_ukraine)