Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шорты
Супруга популярного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась летним образом, который точно стоит взять на вооружение. Она показала, как носить длинные шорты, чтобы выглядеть современно, женственно и элегантно.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Решетника
Рубашка оранжевого цвета
Центральный элемент образа - свободная рубашка яркого оранжевого цвета. Она завязана спереди узлом на талии, что является популярным приемом для создания непринужденного и летнего образа, а также хорошо подчеркивает талию. Яркий цвет рубашки придает образу свежести и динамичности.
Образ Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Шорты
К рубашке подобраны длинные шорты оливкового оттенка. Это классический выбор для летнего гардероба, который хорошо сочетается с яркими цветами верха и практичен для путешествий с детьми. Шорты имеют свободный крой, что обеспечивает комфорт.
Кристина Решетник показала, что носить летом 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Шлепанцы на плоской подошве
На ногах - открытые коричневого цвета. Такая обувь идеально подходит для летнего отдыха, обеспечивая комфорт во время ходьбы.
Сумка через плечо
Дополнить лук Кристина Решетник решила сумкой крос-боди через плечо, что является удобным вариантом для путешествий, поскольку позволяет держать самое необходимое под рукой и освобождает руки.
Супруга телеведущего выбрала практичные и комфортные вещи, которые выглядят стильно и подчеркивают летнее настроение. Сочетание яркого оранжевого с нейтральным хаки выглядит очень удачно. Этот образ идеально подходит для летних прогулок, экскурсий и повседневного отдыха.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как повторить образ Кристины Решетник
Повторить этот образ достаточно легко, поскольку он состоит из базовых, но актуальных вещей. Вот пошаговая инструкция, как собрать похожий лук.
1. Основа образа: рубашка + шорты
Рубашка
Цвет: ищите рубашку яркого, насыщенного оранжевого цвета. Это ключевой элемент, задающий настроение.
Материал: выбирайте легкие, "дышащие" ткани, которые идеально подходят для лета: лен, хлопок, вискоза или смесевые ткани с их содержанием. Важно, чтобы ткань была немного "мятой" или расслабленной, а не жесткой.
Крой: выбирайте рубашку свободного, возможно оверсайз кроя. Не берите приталенную.
Как носить: завяжите ее спереди на узел так, чтобы было видно немного талии или верх шорт. Вы можете расстегнуть несколько верхних пуговиц для более расслабленного вида.
Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Шорты
Цвет: выбирайте шорты в нейтральных оттенках, гармонирующих с оранжевым: хаки, оливковый, бежевый, песочный, темно-серый или даже черный. В варианте на фото - это хаки / оливковые.
Материал: хлопок, лен.
Крой: шорты должны быть свободного, расслабленного кроя. Возможно, немного удлинены или до середины бедра. Избегайте облегающих джинсовых шорт. Это могут быть шорты-бермуды, карго-шорты или просто шорты свободного кроя на резинке или с поясом.
Кристина Решетник показала образ с шортами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
2. Обувь
Тип: максимально комфортные летние сандалии или шлепки на плоской подошве.
Цвет: выбирайте нейтральные цвета, подходящие к шортам или загару: коричневый, терракотовый, бежевый, черный. На фото это сандалии коричневого оттенка.
Фасон: простые, минималистические сандалии без лишних деталей.
3. Аксессуары
Сумка: небольшая или среднего размера сумка через плечо в нейтральном цвете (черный, бежевый, коричневый). Она должна быть удобной для прогулок, чтобы освободить руки.
Украшения: можете добавить минималистичную цепочку, тонкие серьги или браслет.
Солнцезащитные очки: добавьте очки для завершения образа, они всегда добавляют стиль.
Жена Решетника с мамой (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
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