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Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шорты

Вторник 29 июля 2025 17:21
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Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шорты Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась летним образом, который точно стоит взять на вооружение. Она показала, как носить длинные шорты, чтобы выглядеть современно, женственно и элегантно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Рубашка оранжевого цвета

Центральный элемент образа - свободная рубашка яркого оранжевого цвета. Она завязана спереди узлом на талии, что является популярным приемом для создания непринужденного и летнего образа, а также хорошо подчеркивает талию. Яркий цвет рубашки придает образу свежести и динамичности.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыОбраз Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорты

К рубашке подобраны длинные шорты оливкового оттенка. Это классический выбор для летнего гардероба, который хорошо сочетается с яркими цветами верха и практичен для путешествий с детьми. Шорты имеют свободный крой, что обеспечивает комфорт.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыКристина Решетник показала, что носить летом 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шлепанцы на плоской подошве

На ногах - открытые коричневого цвета. Такая обувь идеально подходит для летнего отдыха, обеспечивая комфорт во время ходьбы.

Сумка через плечо

Дополнить лук Кристина Решетник решила сумкой крос-боди через плечо, что является удобным вариантом для путешествий, поскольку позволяет держать самое необходимое под рукой и освобождает руки.

Супруга телеведущего выбрала практичные и комфортные вещи, которые выглядят стильно и подчеркивают летнее настроение. Сочетание яркого оранжевого с нейтральным хаки выглядит очень удачно. Этот образ идеально подходит для летних прогулок, экскурсий и повседневного отдыха.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыКристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить образ Кристины Решетник

Повторить этот образ достаточно легко, поскольку он состоит из базовых, но актуальных вещей. Вот пошаговая инструкция, как собрать похожий лук.

1. Основа образа: рубашка + шорты

Рубашка

Цвет: ищите рубашку яркого, насыщенного оранжевого цвета. Это ключевой элемент, задающий настроение.

Материал: выбирайте легкие, "дышащие" ткани, которые идеально подходят для лета: лен, хлопок, вискоза или смесевые ткани с их содержанием. Важно, чтобы ткань была немного "мятой" или расслабленной, а не жесткой.

Крой: выбирайте рубашку свободного, возможно оверсайз кроя. Не берите приталенную.

Как носить: завяжите ее спереди на узел так, чтобы было видно немного талии или верх шорт. Вы можете расстегнуть несколько верхних пуговиц для более расслабленного вида.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыЖена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорты

Цвет: выбирайте шорты в нейтральных оттенках, гармонирующих с оранжевым: хаки, оливковый, бежевый, песочный, темно-серый или даже черный. В варианте на фото - это хаки / оливковые.

Материал: хлопок, лен.

Крой: шорты должны быть свободного, расслабленного кроя. Возможно, немного удлинены или до середины бедра. Избегайте облегающих джинсовых шорт. Это могут быть шорты-бермуды, карго-шорты или просто шорты свободного кроя на резинке или с поясом.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыКристина Решетник показала образ с шортами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

2. Обувь

Тип: максимально комфортные летние сандалии или шлепки на плоской подошве.

Цвет: выбирайте нейтральные цвета, подходящие к шортам или загару: коричневый, терракотовый, бежевый, черный. На фото это сандалии коричневого оттенка.

Фасон: простые, минималистические сандалии без лишних деталей.

3. Аксессуары

Сумка: небольшая или среднего размера сумка через плечо в нейтральном цвете (черный, бежевый, коричневый). Она должна быть удобной для прогулок, чтобы освободить руки.

Украшения: можете добавить минималистичную цепочку, тонкие серьги или браслет.

Солнцезащитные очки: добавьте очки для завершения образа, они всегда добавляют стиль.

Модный лайфхак от жены Решетника: с чем носить длинные шортыЖена Решетника с мамой (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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