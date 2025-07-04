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Что будет с организмом, если есть одно киви перед сном 21 день? Ответ вас удивит

Пятница 04 июля 2025 11:25
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Что будет с организмом, если есть одно киви перед сном 21 день? Ответ вас удивит Эксперт рассказала, что будет с организмом, если ежедневно есть киви (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Киви - этот ярко-зеленый фрукт, который не только вкусный, но и может существенно повлиять на качество сна, пищеварение, состояние кожи и общее самочувствие. Узнайте, что будет с организмом, если регулярно употреблять киви перед сном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Валерии Кардаш.

Что будет с организмом

По словам эксперта, если съедать одно киви перед сном в течение 21 дня, с организмом произойдет несколько положительных изменений.

Улучшение качества сна

Киви содержит серотонин, который помогает регулировать цикл сна.

Исследования показали, что киви помогает:

  • засыпать быстрее
  • спать дольше
  • уменьшить количество ночных пробуждений

Поддержка пищеварения

Киви содержит актинидин - это фермент, который помогает расщеплять белки. Также фрукт облегчает пищеварение и уменьшает вздутие, особенно после ужина.

Антиоксидантная защита

Один киви содержит большое количество витамина C и других антиоксидантов. А это в свою очередь:

  • укрепляет иммунитет
  • поддерживает кожу
  • помогает клеткам восстанавливаться ночью

Регулирование уровня сахара в крови

Низкий гликемический индекс у киви не вызывает резких скачков сахара. Также это отличный вариант для перекуса перед сном, если хочется чего-то сладкого.

Мягкий слабительный эффект

Киви богат клетчаткой, поэтому будет способствовать регулярному опорожнению, особенно утром. Особенно полезен при легких запорах.

Эксперт добавила, что в результате через 21 день, вероятно, вы заметите:

  • легче засыпаете и будете лучше спать
  • улучшится пищеварение
  • состояние кожи улучшится
  • снизится уровень стресса

Кому нельзя есть киви

Людям с аллергией

Киви - мощный аллерген. У некоторых людей он вызывает:

  • зуд во рту и горле
  • отек языка или губ
  • сыпь или даже анафилактический шок

Особенно часто аллергия на киви проявляется у детей.

При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка

Киви содержит много кислот, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и ухудшать состояние.

В таких случаях киви лучше исключить или съедать очень редко и в малых количествах.

При синдроме раздраженного кишечника или диарее

Киви имеет слабительный эффект из-за высокого содержания клетчатки, поэтому при диарее может ухудшить ситуацию.

Детям до 1 года

Из-за возможной аллергической реакции педиатры не рекомендуют давать киви младенцам в первый год жизни.

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