Что будет с организмом, если есть одно киви перед сном 21 день? Ответ вас удивит
Киви - этот ярко-зеленый фрукт, который не только вкусный, но и может существенно повлиять на качество сна, пищеварение, состояние кожи и общее самочувствие. Узнайте, что будет с организмом, если регулярно употреблять киви перед сном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Валерии Кардаш.
Что будет с организмом
По словам эксперта, если съедать одно киви перед сном в течение 21 дня, с организмом произойдет несколько положительных изменений.
Улучшение качества сна
Киви содержит серотонин, который помогает регулировать цикл сна.
Исследования показали, что киви помогает:
- засыпать быстрее
- спать дольше
- уменьшить количество ночных пробуждений
Поддержка пищеварения
Киви содержит актинидин - это фермент, который помогает расщеплять белки. Также фрукт облегчает пищеварение и уменьшает вздутие, особенно после ужина.
Антиоксидантная защита
Один киви содержит большое количество витамина C и других антиоксидантов. А это в свою очередь:
- укрепляет иммунитет
- поддерживает кожу
- помогает клеткам восстанавливаться ночью
Регулирование уровня сахара в крови
Низкий гликемический индекс у киви не вызывает резких скачков сахара. Также это отличный вариант для перекуса перед сном, если хочется чего-то сладкого.
Мягкий слабительный эффект
Киви богат клетчаткой, поэтому будет способствовать регулярному опорожнению, особенно утром. Особенно полезен при легких запорах.
Эксперт добавила, что в результате через 21 день, вероятно, вы заметите:
- легче засыпаете и будете лучше спать
- улучшится пищеварение
- состояние кожи улучшится
- снизится уровень стресса
Кому нельзя есть киви
Людям с аллергией
Киви - мощный аллерген. У некоторых людей он вызывает:
- зуд во рту и горле
- отек языка или губ
- сыпь или даже анафилактический шок
Особенно часто аллергия на киви проявляется у детей.
При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка
Киви содержит много кислот, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и ухудшать состояние.
В таких случаях киви лучше исключить или съедать очень редко и в малых количествах.
При синдроме раздраженного кишечника или диарее
Киви имеет слабительный эффект из-за высокого содержания клетчатки, поэтому при диарее может ухудшить ситуацию.
Детям до 1 года
Из-за возможной аллергической реакции педиатры не рекомендуют давать киви младенцам в первый год жизни.
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