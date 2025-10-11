Как носить твидовый жакет с длинной юбкой: Рамина задает тренды

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай продемонстрировала безупречный вкус, соединив классику с актуальными трендами. Ее новый образ с твидовым жакетом и макси-юбкой - удачный пример стиля, в котором сочетаются элегантность, комфорт и сдержанная роскошь.

Какой "лук" выбрала Рамина

Основой образа стал классический черный твидовый жакет укороченного кроя с круглым вырезом без воротника и золотыми пуговицами.

Дополнить жакет блогерша решила длинной юбкой из легкой ткани серого оттенка. Свободный крой и материал придают образу женственности и драматизма, подчеркивая актуальность макси-длины в этом сезоне.

Нейтральный черный лонгслив под жакетом выступает базой, которая не отвлекает внимание от ключевых деталей.

Тонкий ремень с золотистой пряжкой отчетливо выделяет талию, разделяя объемный верх и пышный низ и создавая идеальные пропорции.

Акцентом стал выбор обуви - классические лоферы на массивной подошве с броской фурнитурой. Они придают образу современной грубости и комфорта, уравновешивая женственность юбки и аристократичность жакета.

Этот стильный микс парижского шика и городской практичности идеально подходит для офиса, деловых встреч и светских мероприятий, где важны комфорт, элегантность и ощущение изыска без лишней помпезности.

Актуальные тренды в образе