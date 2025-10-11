Как носить твидовый жакет с длинной юбкой: Рамина задает тренды
Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай продемонстрировала безупречный вкус, соединив классику с актуальными трендами. Ее новый образ с твидовым жакетом и макси-юбкой - удачный пример стиля, в котором сочетаются элегантность, комфорт и сдержанная роскошь.
Какой "лук" выбрала Рамина
Основой образа стал классический черный твидовый жакет укороченного кроя с круглым вырезом без воротника и золотыми пуговицами.
Дополнить жакет блогерша решила длинной юбкой из легкой ткани серого оттенка. Свободный крой и материал придают образу женственности и драматизма, подчеркивая актуальность макси-длины в этом сезоне.
Нейтральный черный лонгслив под жакетом выступает базой, которая не отвлекает внимание от ключевых деталей.
Рамина (скриншот)
Тонкий ремень с золотистой пряжкой отчетливо выделяет талию, разделяя объемный верх и пышный низ и создавая идеальные пропорции.
Акцентом стал выбор обуви - классические лоферы на массивной подошве с броской фурнитурой. Они придают образу современной грубости и комфорта, уравновешивая женственность юбки и аристократичность жакета.
Этот стильный микс парижского шика и городской практичности идеально подходит для офиса, деловых встреч и светских мероприятий, где важны комфорт, элегантность и ощущение изыска без лишней помпезности.
Рамина показала стильный лук на осень (скриншот)
Актуальные тренды в образе
- "Тихая роскошь": образ идеально соответствует этой эстетике благодаря использованию классических силуэтов (твидовый жакет), качественных материалов (юбка) и сдержанной цветовой палитры (черный, серый).
- Макси-длина: длинные юбки и платья остаются хитом, предлагая изящную альтернативу мини.
- Контраст фактур: сочетание структурированного, плотного твида с гладким шелком создает интересную визуальную игру, делая образ многослойным и нескучным.
- Power Dressing и женственность: жакет символизирует уверенность, в то время как юбка придает женственности. Это современная трактовка офисного стиля, где доминируют комфорт и утонченность.
