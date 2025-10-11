ua en ru
Как носить твидовый жакет с длинной юбкой: Рамина задает тренды

Суббота 11 октября 2025 13:52
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай продемонстрировала безупречный вкус, соединив классику с актуальными трендами. Ее новый образ с твидовым жакетом и макси-юбкой - удачный пример стиля, в котором сочетаются элегантность, комфорт и сдержанная роскошь.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.

Какой "лук" выбрала Рамина

Основой образа стал классический черный твидовый жакет укороченного кроя с круглым вырезом без воротника и золотыми пуговицами.

Дополнить жакет блогерша решила длинной юбкой из легкой ткани серого оттенка. Свободный крой и материал придают образу женственности и драматизма, подчеркивая актуальность макси-длины в этом сезоне.

Нейтральный черный лонгслив под жакетом выступает базой, которая не отвлекает внимание от ключевых деталей.

Как носить твидовый жакет с длинной юбкой: Рамина задает трендыРамина (скриншот)

Тонкий ремень с золотистой пряжкой отчетливо выделяет талию, разделяя объемный верх и пышный низ и создавая идеальные пропорции.

Акцентом стал выбор обуви - классические лоферы на массивной подошве с броской фурнитурой. Они придают образу современной грубости и комфорта, уравновешивая женственность юбки и аристократичность жакета.

Этот стильный микс парижского шика и городской практичности идеально подходит для офиса, деловых встреч и светских мероприятий, где важны комфорт, элегантность и ощущение изыска без лишней помпезности.

Как носить твидовый жакет с длинной юбкой: Рамина задает трендыРамина показала стильный лук на осень (скриншот)

Актуальные тренды в образе

  • "Тихая роскошь": образ идеально соответствует этой эстетике благодаря использованию классических силуэтов (твидовый жакет), качественных материалов (юбка) и сдержанной цветовой палитры (черный, серый).
  • Макси-длина: длинные юбки и платья остаются хитом, предлагая изящную альтернативу мини.
  • Контраст фактур: сочетание структурированного, плотного твида с гладким шелком создает интересную визуальную игру, делая образ многослойным и нескучным.
  • Power Dressing и женственность: жакет символизирует уверенность, в то время как юбка придает женственности. Это современная трактовка офисного стиля, где доминируют комфорт и утонченность.

