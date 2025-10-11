Як носити твідовий жакет із довгою спідницею: Раміна задає тренди

Українська блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай продемонструвала бездоганний смак, поєднавши класику з актуальними трендами. Її новий образ з твідовим жакетом і максіспідницею - вдалий приклад стилю, в якому поєднуються елегантність, комфорт і стримана розкіш.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Раміни.

Який "лук" вибрала Раміна

Основою образу став класичний чорний твідовий жакет укороченого крою з круглим вирізом без коміра і золотими ґудзиками.

Доповнити жакет блогерка вирішила довгою спідницею з легкої тканини сірого відтінку. Вільний крій і матеріал надають образу жіночності та драматизму, підкреслюючи актуальність максідовжини в цьому сезоні.

Нейтральний чорний лонгслів під жакетом виступає базою, яка не відвертає увагу від ключових деталей.

Раміна (скриншот)

Тонкий ремінь із золотистою пряжкою виразно виділяє талію, розділяючи об'ємний верх і пишний низ і створюючи ідеальні пропорції.

Акцентом став вибір взуття - класичні лофери на масивній підошві з помітною фурнітурою. Вони надають образу сучасної грубості та комфорту, врівноважуючи жіночність спідниці та аристократичність жакета.

Цей стильний мікс паризького шику і міської практичності ідеально пасує для офісу, ділових зустрічей і світських заходів, де важливі комфорт, елегантність і відчуття вишуканості без зайвої помпезності.

Раміна показала стильний лук на осінь (скриншот)

