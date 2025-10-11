ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як носити твідовий жакет із довгою спідницею: Раміна задає тренди

Субота 11 жовтня 2025 13:52
UA EN RU
Як носити твідовий жакет із довгою спідницею: Раміна задає тренди Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Українська блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай продемонструвала бездоганний смак, поєднавши класику з актуальними трендами. Її новий образ з твідовим жакетом і максіспідницею - вдалий приклад стилю, в якому поєднуються елегантність, комфорт і стримана розкіш.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Раміни.

Який "лук" вибрала Раміна

Основою образу став класичний чорний твідовий жакет укороченого крою з круглим вирізом без коміра і золотими ґудзиками.

Доповнити жакет блогерка вирішила довгою спідницею з легкої тканини сірого відтінку. Вільний крій і матеріал надають образу жіночності та драматизму, підкреслюючи актуальність максідовжини в цьому сезоні.

Нейтральний чорний лонгслів під жакетом виступає базою, яка не відвертає увагу від ключових деталей.

Як носити твідовий жакет із довгою спідницею: Раміна задає трендиРаміна (скриншот)

Тонкий ремінь із золотистою пряжкою виразно виділяє талію, розділяючи об'ємний верх і пишний низ і створюючи ідеальні пропорції.

Акцентом став вибір взуття - класичні лофери на масивній підошві з помітною фурнітурою. Вони надають образу сучасної грубості та комфорту, врівноважуючи жіночність спідниці та аристократичність жакета.

Цей стильний мікс паризького шику і міської практичності ідеально пасує для офісу, ділових зустрічей і світських заходів, де важливі комфорт, елегантність і відчуття вишуканості без зайвої помпезності.

Як носити твідовий жакет із довгою спідницею: Раміна задає трендиРаміна показала стильний лук на осінь (скриншот)

Актуальні тренди в образі

  • "Тиха розкіш": образ ідеально відповідає цій естетиці завдяки використанню класичних силуетів (твідовий жакет), якісних матеріалів (спідниця) і стриманої кольорової палітри (чорний, сірий).
  • Максідовжина: довгі спідниці та сукні залишаються хітом, пропонуючи витончену альтернативу міні.
  • Контраст фактур: поєднання структурованого, щільного твіду з гладким шовком створює цікаву візуальну гру, роблячи образ багатошаровим і ненудним.
  • Power Dressing і жіночність: жакет символізує впевненість, у той час як спідниця надає жіночності. Це сучасне трактування офісного стилю, де домінують комфорт і витонченість.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить