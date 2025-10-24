ua en ru
Тарас Цымбалюк впервые вручил розы на "Холостяке": кто остался в шоу

Пятница 24 октября 2025 23:13
Стало известно, кто остался в "Холостяке-14" (пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тарас Цымбалюк поразил выбором во время первой Церемонии роз во втором выпуске шоу "Холостяк". Хотя части девушек пришлось попрощаться с проектом, другие продолжат борьбу за сердце главного героя.

Кто получил желанную розу от Тараса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск шоу.

Кто остался в проекте "Холостяк" во втором выпуске

После эмоциональных знакомств и первых свиданий Тарас сделал свой выбор. По результатам церемонии роз в шоу остались 12 девушек, которые продолжат знакомство с актером.

Среди тех, кто получил розы, - фаворитки, которые уже успели произвести на Холостяка особое впечатление. Сам Цымбалюк признался, что выбор был непростым.

Тарас Цымбалюк впервые вручил розы на &quot;Холостяке&quot;: кто остался в шоу Кому Цымбалюк вручил розы (скриншот)

Список участниц, которые остались в шоу "Холостяк"

  • Николетта, 29 лет, работает в туристической компании
  • Юлия, 27 лет, менеджер по логистике
  • Ира, 26 лет, модель
  • Юля, 30 лет, фотограф
  • Надин, 26 лет, фотомодель
  • Оля, 38 лет, фитнес-тренер
  • Ира, 30 лет, предприниматель
  • Надя, 28 лет, владелица салона красоты
  • Валерия, чемпионка по конному спорту
  • Дарья, 28 лет, владелица свадебного агентства
  • Оксана, 30 лет, косметолог
  • Вика, 25 лет, фотомодель

В проекте остается также модель Диана, знакомая актера, которая отпросилась с вечеринки из-за работы. Тарас сказал, что хочет встретиться с ней снова.

Кроме того, возможность снова пойти на свидание, несмотря на отсутствие розы, получили София Шамия, Яна, учительница, и Настя.

Также розу должна была получить спасательница Наталья, однако она приняла решение покинуть проект из-за трагедии на работе - ее коллеги погибли в результате российской атаки. Мысленно она была не на съемках, а вместе со спасателями, которые круглосуточно помогают людям.

Тарас Цымбалюк впервые вручил розы на &quot;Холостяке&quot;: кто остался в шоуКто остался в "Холостяке" (скриншот)

Какой была первая Церемония роз

Это был первый выбор Тараса в сезоне. После ярких знакомств с участницами ему пришлось непросто, однако в конце концов он смог понять, какие девушки откликнулись его сердцу.

Во время церемонии царила особая атмосфера - волнение, ожидание и первые слезы. Стало известно, с кем попрощался Цымбалюк.

Также мы писали, чем запомнился второй выпуск "Холостяка". Впервые в проекте актер приоткрыл завесу личной жизни. Он раскрыл причину расставания со Светланой Готочкиной, с которой был до решения принять участие в проекте.

