Жена Решетника поразила стильным total white "луком": лаконично и элегантно

Кристина Решетник продемонстрировала стильный летний образ, выбрав total white look - один из главных трендов сезона. Легкое платье, минималистичные аксессуары и естественный макияж создали изысканный и одновременно непринужденный стиль, прекрасно сочетающий комфорт и элегантность.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Платье

Для вечернего выхода супруга телеведущего выбрала длинное макси-платье белого цвета. Оно имеет V-образный вырез и завышенную талию, что подчеркивает силуэт.

Фасон платья свободный, с широкой юбкой, которая красиво развевается и создает динамический эффект. Легкая ткань идеально подходит для теплого климата.

Обувь

Дополнить платье она решила шлепанцами на низком ходу коричневого цвета, которые гармонично дополняют непринужденный лук.

Модное платье жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сумка

Дополнить стильный лук Кристина Решетник решила белой сумкой через плечо. Сумка имеет прямоугольную форму с закругленными краями и логотип, который состоит из двух переплетенных букв "C" и "D", характерный для бренда Dior.

Сумка смотрится элегантно и изысканно, идеально дополняя белый легкий образ.

Аксессуары

Аксессуары минимальны, что подчеркивает простоту и элегантность образа. На запястье виден браслет. Отсутствие массивных украшений позволяет платью быть главным акцентом.

Прическа и макияж

Прическа выглядит естественной, волосы собраны в хвост, что соответствует легкому настроению образа. Макияж тоже натуральный, подчеркивает свежесть лица.

Образ очень свежий, романтический и женственный. Белый цвет платья выделяется на фоне вечернего освещения и темного неба, создавая приятный контраст.

Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Образ очень простой, но в то же время утонченный и стильный. Отсутствие лишних деталей, чистые линии платья и нейтральная цветовая гамма делают его минималистичным, но не скучным.

Его можно охарактеризовать как курортный шик с элементами бохо. Это идеальный пример того, как совместить комфорт и элегантность для летнего отдыха.

Почему total white look в тренде летом 2025

Чистота, свежесть и легкость

Белый ассоциируется с чистотой, пространством и спокойствием - именно то, чего многим не хватает в эпоху визуальной перегрузки. Летом он выглядит особенно актуально: отражает солнце, создает ощущение прохлады и легкости даже в жаркую погоду.

Минимализм и осознанный стиль

Total white - это воплощение минималистической эстетики: ничего лишнего, только линии, силуэты, фактуры. Именно поэтому этот образ так активно используют в капсульных гардеробах, а также в современном smart casual и офисном стиле.

Кристина Решетник с мужем (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Игра с текстурами и формами

Белый позволяет экспериментировать с материалами: хлопок, лен, шифон, сетка, деним, кружево, костюмная ткань.

Идеальный для стритстайла и Instagram

Белый смотрится дорого, фотогенично и вечно актуально. Он играет со светом, создает объем и делает любой образ свежим. Поэтому его выбирают как знаменитости, так и fashion-блоггеры на неделях моды.

Универсальный

Total white подходит любому полу, возрасту или стилю - от романтических женских платьев до лаконичных костюмов в стиле old money. А еще его можно легко адаптировать под любое событие: деловую встречу, вечеринку, прогулку или даже свадьбу.

Кристина Решетник показала стильное платье на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)