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Народные приметы о мыле: что наши предки запрещали с ним делать

Четверг 24 июля 2025 21:40
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Народные приметы о мыле: что наши предки запрещали с ним делать Что по приметам нельзя делать с мылом (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

А вы знали, что в древности мыло было не только обыденным предметом гигиены, но и объектом многочисленных народных примет. Наши предки верили, что обычный кусочек мыла может подсказать о будущих событиях, предвещать радость или, наоборот, предупреждать о неприятностях.

Какие интересные приметы о мыле стоит знать, в каких случаях оно может предупредить о несчастье, рассказывает РБК-Украина.

Приметы о мыле, предвещающие радостные события и достаток

Случайно нашли кусочек мыла в шкафу или в ванной - к неожиданной прибыли или быстрому обогащению. Чем больше и лучше мыло, тем больше будет удача.

Мыло быстро заканчивается или размыливается - предвещает быстрый успех в начатых делах, динамичное развитие событий или то, что дома царит достаток и процветание.

Мыло приятно пахнет и долго сохраняет аромат - к радости, приятным событиям и гармонии в личной жизни или в доме.

Намылить руки, и мыло обильно пенится - к успеху в начинаниях, легкости в выполнении задач и быстрому достижению целей.

Маленький кусочек любимого мыла может стать оберегом, если носить его в сумке или кармане. А женатому мужчине женщины клали в карман заговоренное мыло, чтобы вернуть его в семью.

Молодые девушки гадали с помощью мыла - если кусочек смылился равномерно, то стоит ждать счастья, если неровно - готовься к неприятностям.

Приметы про мыло, предупреждающие о проблемах

Будьте внимательны к этим знакам, ведь они могут предупреждать о возможных трудностях:

Мыло выскользнуло из рук и упало - это самая распространенная примета. Она может предупреждать о неожиданных трудностях, неудобствах, упущенных возможностях или даже мелких потерях. Если упало в ванной, могут быть проблемы с финансами.

Мыло ломается или трескается в руках - предвещает разногласия, ссоры, разрыв отношений или серьезные препятствия на пути к цели. Также может указывать на внутренние конфликты.

Мыло раскисает или расплывается - предупреждает о финансовых трудностях, нехватке денег или том, что деньги будут "утекать сквозь пальцы". Также может указывать на расточительность.

Мыло вдруг исчезло - считалось, что это к непредвиденным тратам, потере чего-то ценного или финансовым трудностям.

Мыло имеет неприятный запах или его запах вдруг исчез - может предвещать неприятные новости, конфликты или разочарование.

Использовать чужое мыло нельзя - по поверьям, это может "перетянуть" на себя чужие проблемы или болезни.

Мыло дарить можно или нет?

Считается, что дарить мыло - плохая примета и ваши отношения с этим человеком могут ухудшиться ("смылиться" или в них будет "много пены"). Поэтому стоит делать такой презент только тем, кого стоит "смыть" из вашей жизни.

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При написании материала были использованы источники: фольклорные сборники украинских этнографов, этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, украинская энциклопедия украинских суеверий и обрядов.

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