Как молиться за без вести пропавших воинов: священник дал важный совет украинцам

За пропавших без вести защитников нужно молиться как за живых. Панихиду можно заказывать только в случае официального подтверждения гибели.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
Главное:
"Поскольку мы точно не уверены, погиб ли человек или он жив... Лучше, по моему мнению, молиться за него как за живого. Ведь мы до конца этого не знаем. Даже если воин на самом деле погиб, а человек молится как за живого... Здесь мы должны понимать главное, что у Бога - все живые. Потому что душа живая", - говорит священник.
По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы молиться за пропавшего человека как за живого. Главное, чтобы была молитва.
"То есть в такой ситуации, пока мы не убедились и не убедились, что человек погиб, молиться за него нужно как за живого", - добавляет Бобик.
Таким образом, церковь советует сохранять надежду и продолжать духовную поддержку воина именно как живого человека, пока не будет получено достоверных сведений о его судьбе.
