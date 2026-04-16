Как молиться за без вести пропавших воинов: священник дал важный совет украинцам

Главное: Статус в молитве. Пока нет официального подтверждения гибели, за воина нужно молиться как за живого.

Как вспоминать воина в молитве

"Поскольку мы точно не уверены, погиб ли человек или он жив... Лучше, по моему мнению, молиться за него как за живого. Ведь мы до конца этого не знаем. Даже если воин на самом деле погиб, а человек молится как за живого... Здесь мы должны понимать главное, что у Бога - все живые. Потому что душа живая", - говорит священник.

По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы молиться за пропавшего человека как за живого. Главное, чтобы была молитва.

"То есть в такой ситуации, пока мы не убедились и не убедились, что человек погиб, молиться за него нужно как за живого", - добавляет Бобик.

Молитва важна для человека в любом случае (инфографика: РБК-Украина)

Таким образом, церковь советует сохранять надежду и продолжать духовную поддержку воина именно как живого человека, пока не будет получено достоверных сведений о его судьбе.