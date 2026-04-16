UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Як молитися за безвісти зниклих воїнів: священник дав важливу пораду українцям

17:42 16.04.2026 Чт
2 хв
Церква наголошує, що "що в очах Бога усі живі"
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Священник наголошує, що головне - молитися за зниклих (фото: Freepik)

За зниклих безвісти захисників потрібно молитися як за живих. Панахиду можна замовляти тільки у разі офіційного підтвердження загибелі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

Головне:

  • Статус у молитві. Допоки немає офіційного підтвердження загибелі, за воїна потрібно молитися як за живого.
  • Психологічний аспект. Молитва за живого не є помилкою або "небезпекою", навіть якщо захисник насправді загинув, адже "у Бога всі живі".
  • Головний принцип. За безвісти зниклих важливо молитися, хоч би у якому "статусі" вони були перед Богом.

Як згадувати воїна у молитві

"Оскільки ми точно не впевнені, чи людина загинула, чи вона жива... Краще, на мою думку, молитись за неї як за живу. Адже ми до кінця цього не знаємо. Навіть якщо воїн насправді загинув, а людина молиться як за живого... Тут ми маємо розуміти головне, що у Бога - всі живі. Тому що душа є живою", - каже священник.

За його словами, немає нічого страшного в тому, щоб молитися за зниклу людину як за живу. Головне, щоб була молитва.

"Тобто у такій ситуації, допоки ми не пересвідчились і не переконались, що людина загинула, молитися за неї потрібно як за живу", - додає Бобик.

Молитва важлива для людини в будь-якому випадку (інфографіка: РБК-Україна)

Таким чином, церква радить зберігати надію та продовжувати духовну підтримку воїна саме як живої особи, допоки не буде отримано достовірних відомостей про його долю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
