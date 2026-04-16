Як молитися за безвісти зниклих воїнів: священник дав важливу пораду українцям

За зниклих безвісти захисників потрібно молитися як за живих. Панахиду можна замовляти тільки у разі офіційного підтвердження загибелі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
Головне:
"Оскільки ми точно не впевнені, чи людина загинула, чи вона жива... Краще, на мою думку, молитись за неї як за живу. Адже ми до кінця цього не знаємо. Навіть якщо воїн насправді загинув, а людина молиться як за живого... Тут ми маємо розуміти головне, що у Бога - всі живі. Тому що душа є живою", - каже священник.
За його словами, немає нічого страшного в тому, щоб молитися за зниклу людину як за живу. Головне, щоб була молитва.
"Тобто у такій ситуації, допоки ми не пересвідчились і не переконались, що людина загинула, молитися за неї потрібно як за живу", - додає Бобик.
Таким чином, церква радить зберігати надію та продовжувати духовну підтримку воїна саме як живої особи, допоки не буде отримано достовірних відомостей про його долю.
