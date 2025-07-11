Как мобилизованным ФОПам освободиться от уплаты налогов: инструкция

Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.

Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а именно Закон № 4505-ІХ.

Налоги, которые не будут оплачиваться:

налог на доходы физических лиц,

единый налог,

военный сбор,

ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФЛП

Если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в реестре - заявление подавать не нужно;

Если же данных в реестре нет - можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию по новым нормам все "горячие линии" продолжают работать.

Как будет действовать увольнение

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены они подлежат аннулированию.

Если ФЛП было исключено из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту - он будет восстановлен автоматически.

Также мобилизованные физические лица - предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность или члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, информация о которых имеется в Реестре, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене за отчетные периоды.

Если ФЛП имеет наемных работников - он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации - без штрафов.

Отчётность по ЕСВ подаётся ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Если возникли нарушения до начала службы или во время неё (несвоевременная уплата или отчётность) - ФЛП освобождается от ответственности, если выполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации: