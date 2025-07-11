Як мобілізованим ФОПам звільнитися від сплати податків: інструкція

Мобілізовані підприємці тепер можуть не сплачувати податки та не подавати звітність на час служби. Це стало можливим завдяки новим змінам до Податкового кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.
Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу, а саме Закон № 4505-ІХ.
Податки, які не сплачуватимуться:
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в реєстрі - заяву подавати не потрібно;
Якщо ж даних у реєстрі немає - можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.
ДПС послідовно ініціювала вирішення податкових питань мобілізованих ФОП і ветеранів та створила у територіальних органах робочі групи. Для зручності і можливості отримати консультацію щодо нових норм всі "гарячі лінії" продовжують працювати.
ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані вони підлягають анулюванню.
Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом - його буде поновлено автоматично.
Також мобілізовані фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність чи члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.
Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню за звітні періоди.
Якщо ФОП має найманих працівників - він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації - без штрафів.
Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.
Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) - ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:
Зауважимо, що минулого місяця адвокат Марія Ганіна в коментарі РБК-Україна докладно розповіла, чи можуть мобілізовані підприємці продовжувати вести бізнес і чи потрібно їм сплачувати ПДФО, єдиний податок і військовий збір.
Раніше ми також розповідали, чи зберігаються за мобілізованими громадянами робоче місце та зарплата під час війни в Україні.
Ба більше, РБК-Україна пояснювало, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.
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