Сохраняются ли за мобилизованными в Украине рабочее место и зарплата: ответ юриста
Вопрос социальных гарантий для военнослужащих является особенно актуальным в условиях военного положения. Основным нормативным актом, регулирующим трудовые гарантии мобилизованных работников, является Кодекс законов о труде Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько та партнери" Виктория Огородник.
Содержание
- Кто из мобилизованных имеет право на трудовые гарантии
- О каких трудовых гарантиях для мобилизованных идет речь
- Финансовое обеспечение мобилизованных украинцев
- Права и обязанности работодателей
Кто из мобилизованных имеет право на трудовые гарантии
Эксперт сообщила, что трудовые гарантии мобилизованных работников, согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ) Украины, регулирует в частности статья 119.
Так, согласно части 3 статьи 119 КЗоТ, трудовые гарантии распространяются на такие категории работников:
- направленные для прохождения базовой военной службы;
- призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- призванные на военную службу по мобилизации;
- призванные на военную службу из числа резервистов в особый период;
- принятые на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.
О каких трудовых гарантиях для мобилизованных идет речь
Огородник рассказала, что до июля 2022 года за вышеупомянутыми работниками сохранялись:
- место работы;
- должность;
- средний заработок.
После 19 июля 2022 года (согласно закону №2352-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений"), за работниками сохраняются только:
- место работы;
- должность.
Срок действия гарантий (то есть период, в который они сохраняются), является следующим:
- до окончания особого периода;
- до дня фактического увольнения;
- до завершения лечения (для раненых);
- до возвращения из плена.
Финансовое обеспечение мобилизованных украинцев
По словам юриста, в части финансового обеспечения мобилизованных граждан - вместо сохранения среднего заработка - было введено:
- выплату денежного обеспечения из государственного бюджета Украины;
- регулирование выплат в соответствии с законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Кроме того, правительством было принято постановление №168 от 28 февраля 2022 года, предусматривающее дополнительное материальное обеспечение:
- дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно;
- увеличение вознаграждения до 100 000 гривен для непосредственных участников боевых действий.
Права и обязанности работодателей
Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины (относительно применения новых норм):
- работодатель имеет право прекратить выплату среднего заработка работникам, призванным до вступления в силу закона №2352-IX;
- такое решение обосновывается необходимостью избежания дискриминации между работниками, призванными до и после вступления в силу закона;
- решение базируется на принципе необратимости действия законов во времени, закрепленном в решениях Конституционного суда Украины.
В то же время работодатели в Украине, по словам Огородник, имеют определенные "дополнительные возможности" (в соответствии со статьей 91 КЗоТ):
- устанавливать дополнительные трудовые льготы;
- сохранять заработную плату за свой счет;
- предоставлять другие социально-бытовые льготы.
В целом же, при применении действующих (новых) норм, работодателям необходимо:
- обеспечить сохранение за мобилизованным работником рабочего места и должности;
- прекратить выплату среднего заработка (если не принято иное решение);
- оформить все кадровые решения документально;
- по желанию - установить дополнительные льготы (в соответствии со статьей 91 КЗоТ).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы.
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