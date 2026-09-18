До 164 999 гривен за флагман: в Украине стартовали предзаказы на новые устройства Apple

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине официально стартовала предзаказная кампания на новое поколение устройств компании Apple, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты уже с 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные прайсы ритейлеров.