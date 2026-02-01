Россия втрое увеличила производство "Искандеров": аналитики выяснили, кто ей помог

Россия втрое нарастила производство баллистических ракет для комплексов "Искандер-М" благодаря импорту из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический центр CSIS.
Аналитики отмечают, что Китай стал ключевым фактором восстановления российского военного производства после введения западных санкций.
В 2024 году товарооборот между КНР и РФ достиг почти 250 млрд долларов, тогда как в 2022 году он составлял 190 млрд долларов. Доля Китая во внешней торговле России выросла до 33,8% по сравнению с 11,3% в 2014 году.
Особую роль играют товары двойного назначения, которые Россия использует в военных целях. Речь идет о компьютерных чипах, станках, радарах, сенсорах и датчиках, которые РФ не способна производить в необходимых объемах самостоятельно.
Кроме того, в 2024 году на Китай пришлось 70% российского импорта перхлората аммония - критического компонента топлива для баллистических ракет.
Также зафиксированы поставки корпусов беспилотников, литиевых батарей и оптоволоконных кабелей, необходимых для производства дронов, которые РФ применяет в войне против Украины.
По данным ГУР Минобороны Украины, которые приводит Defense Express, по состоянию на декабрь 2025 года Россия производила около 50 ракет 9М723 ежемесячно, а ее запасы оценивались в 200 единиц. Для сравнения, с февраля 2022 по январь 2023 года РФ изготовила лишь 36 таких ракет в целом.
Таким образом, китайский экспорт напрямую способствовал трехкратному росту темпов производства ракет для "Искандеров", которые Россия использует для ударов по украинским городам.
В то же время МИД Китая официально отрицает, что Пекин помогает России в производстве баллистических ракет.
Напомним, что Россия резко нарастила экспорт золота в Китай, одновременно сократив объемы своих резервов до самого низкого уровня за последние годы.
Мы писали, что экономика РФ завершила 2025 год в глубоком кризисе. Цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а развитие космической отрасли вернулось к уровню 1961 года.
В то же время США усилили санкционное давление, а президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, значительно расширяющий рамки ограничений.
Доходы России от экспорта нефти упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за снижения мировых цен на энергоносители.
Также ЕС планирует 24 февраля принять очередной, 20-й пакет санкций против России.
Параллельно новые данные украинской разведки показывают критическое состояние региональных бюджетов, из-за чего местные власти вынуждены сокращать административный аппарат.