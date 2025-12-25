РФ - инструмент влияния, и Европа под давлением: в СНБО оценили стратегию Китая на 20 лет

"По данным аналитиков КНР, Европа для Пекина - не единый политический субъект, а набор различных рынков и политических сред. Европа - это конгломерат государств с различными экономическими и стратегическими характеристиками", - отметил Андрей Коваленко.

Фактический подход Китая к ЕС - сегментация

Германия, Франция и Италия - промышленно-технологическое ядро Европы, считает он. Китай концентрирует здесь инвестиции в технологии и промышленную кооперацию, а не только инфраструктуру.

"Германия стабильно остается ключевым торговым партнером Китая в Европе", - подчеркивает Коваленко.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы привлекаются через инициативу "17+1". Формат используется как политический канал влияния, а не реально экономически эффективный.

"Этот механизм демонстрирует возможность обхода брюссельского консенсуса через отдельные столицы", - отметил руководитель ЦПИ.

Северная Европа и Балтия рассматриваются как проблемные регионы из-за жесткой позиции в вопросах прав человека, Тайваня и безопасности. Примером является Литовский кейс 2021-2023 годов, который показал Пекину, что ЕС готов платить экономическую цену за политическую позицию.

Россия в китайском видении Европы

Роль России - инструментальная. Москва создает нестабильность в сфере безопасности, что позволяет Китаю концентрироваться на экономическом влиянии, отметил руководитель ЦПД.

"Россия - не партнер уровня ЕС или США, но полезный фактор стратегического давления", - написал он.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай не дистанцировался от Москвы, а превратил ее в сырьевой придаток для своей стратегии.

Конкуренция Китая с США за Европу реализуется через экономическое влияние: торговлю, инвестиции, инфраструктуру и бизнес-лобби.

После усиления трансатлантической координации в 2022-2024 годах ЕС начал говорить о "de-risking", а не "decoupling", что выгодно Китаю.

Прогноз на 20 лет - Европа должна оставаться экономически значимой, но политически фрагментированной. Развал ЕС может быть выгодным, но Пекин хочет, чтобы континент не был слабым, а лишь медленным, не врагом, а осторожным партнером.