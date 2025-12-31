ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Обуховский район и Вышгород уже со стабильным электроснабжением, - ОВА

Киевская область, Среда 31 декабря 2025 07:55
Обуховский район и Вышгород уже со стабильным электроснабжением, - ОВА Фото: восстановление ЛЭП после обстрелов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеских атак на объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

По его словам, тепло уже вернули в громады Обуховского района, которые пострадали в результате обстрелов.

Также полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

Калашник поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальные службы, которые круглосуточно работали над ликвидацией последствий атак, а также жителей громад - за выдержку и взаимоподдержку.

Всего в течение недели аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевщины.

В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями.

На левобережье области временно применяют экстренные отключения.

Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

Такое 30 декабря пообещал руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

