Обуховский район и Вышгород уже со стабильным электроснабжением, - ОВА
В Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеских атак на объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.
По его словам, тепло уже вернули в громады Обуховского района, которые пострадали в результате обстрелов.
Также полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.
Калашник поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальные службы, которые круглосуточно работали над ликвидацией последствий атак, а также жителей громад - за выдержку и взаимоподдержку.
Всего в течение недели аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах Киевщины.
В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями.
На левобережье области временно применяют экстренные отключения.
Вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.
Отключение света в Киеве и области
Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.
Такое 30 декабря пообещал руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.
По его словам, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.
Российские оккупанты в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.