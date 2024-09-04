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Как и с Венгрией. Эксперт указал на одно из главных противоречий Украины и Румынии

Украина, Среда 04 сентября 2024 12:07
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Как и с Венгрией. Эксперт указал на одно из главных противоречий Украины и Румынии Фото: эксперт указал на одно из главных противоречий Украины и Румынии (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталия Гурковская

У Румынии есть такие же замечания к Украине как и у Венгрии. Но руководство страны отложило их до завершения войны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Не только Patriot. Как Румыния непублично помогает Украине.

Как и с Венгрией, эта проблема обострилась в 2017 году после принятия закона об образовании. Однако Румыния не ставила ультиматумов Украине и шла по пути подготовки отдельных протоколов, которые касались обучения в румынских школах.

По оценке эксперта-международника из Румынии Михая Исака, румынские политики понимали, что не время шантажировать Украину этими вопросами во время войны.

"Существует глубокая обеспокоенность по поводу румынских меньшинств в Украине, и Румыния надеется, что после войны ее позиция и помощь, оказанная Украине, помогут во время будущих переговоров", - говорит он.

Кроме того, в Бухаресте рассчитывают, что Украина усовершенствует свое законодательство о национальных меньшинствах в процессе вступления в Евросоюз. Так же в свое время это сделала сама Румыния.

Что предшествовало

Напомним, в декабре прошлого года перед тем, как Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС, Еврокомиссия считала полностью выполненными четыре из семи критериев для начала этого процесса.

Одним из критериев как раз называлось изменение законодательства о нацменьшинствах. В частности, отмечалось, что не были внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Напомним, как ранее говорилось в материале РБК-Украина, спор о правах венгров в Украине начался из-за образовательного закона в 2017 году. Он, в частности, касался языка преподавания в школах, где учатся представители национальных меньшинств. Предполагалось, что после обучения на родном языке в начальных классах, в средних и старших учеников переведут на украинский. Также был предусмотрен переходный период до 2020 года.

Несмотря на заверения в том, что закон не направлен против венгерского меньшинства, Будапешт воспринял его как попытку ассимиляции, нарушение договоренностей и сужение прав.Это привело к глубокому системному кризису в двусторонних отношениях Украины и Венгрии.

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