Як і з Угорщиною. Експерт вказав на одне з головних протиріч України та Румунії

Румунія має такі ж зауваження до України як Угорщина. Але керівництво країни відклало їх до завершення війни.

Про це в йдеться в матеріалі РБК-Україна Не тільки Patriot. Як Румунія непублічно допомагає Україні .

Так само як з Угорщиною, ця проблема загострилася у 2017 році після ухвалення закону про освіту. Однак Румунія не ставила ультиматумів Україні і йшла шляхом підготовки окремих протоколів, які стосувалися навчання у румунських школах.

За оцінкою експерта-міжнародника з Румунії Міхая Ісака, румунські політики розуміли, що не час шантажувати Україну цими питаннями під час війни.

"Існує глибоке занепокоєння щодо румунських меншин в Україні, і Румунія сподівається, що після війни її позиція та допомога, надана Україні, допоможуть під час майбутніх переговорів", - каже він.

Крім того, в Бухаресті розраховують, що Україна вдосконалить своє законодавство про національні меншини в процесі вступу до Євросоюзу. Так само свого часу це зробила сама Румунія.