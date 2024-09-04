Як і з Угорщиною. Експерт вказав на одне з головних протиріч України та Румунії
Румунія має такі ж зауваження до України як Угорщина. Але керівництво країни відклало їх до завершення війни.
Про це в йдеться в матеріалі РБК-Україна Не тільки Patriot. Як Румунія непублічно допомагає Україні.
Так само як з Угорщиною, ця проблема загострилася у 2017 році після ухвалення закону про освіту. Однак Румунія не ставила ультиматумів Україні і йшла шляхом підготовки окремих протоколів, які стосувалися навчання у румунських школах.
За оцінкою експерта-міжнародника з Румунії Міхая Ісака, румунські політики розуміли, що не час шантажувати Україну цими питаннями під час війни.
"Існує глибоке занепокоєння щодо румунських меншин в Україні, і Румунія сподівається, що після війни її позиція та допомога, надана Україні, допоможуть під час майбутніх переговорів", - каже він.
Крім того, в Бухаресті розраховують, що Україна вдосконалить своє законодавство про національні меншини в процесі вступу до Євросоюзу. Так само свого часу це зробила сама Румунія.
Що передувало
Нагадаємо, у грудні минулого року перед тим, як Україна отримала "зелене світло" для початку вступних переговорів з ЄС, Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв для початку цього процесу.
Одним із критеріїв якраз називалась зміна законодавства про нацменшини. Зокрема, зазначалося, що не були внесені зміни "до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".
Нагадаємо, як раніше йшлося в матеріалі РБК-Україна, суперечка про права угорців в Україні почалася через освітній закон у 2017 році. Він, зокрема, стосувався мови викладання у школах, де навчаються представники національних меншин. Передбачалося, що після навчання рідною мовою у початкових класах, у середніх та старших учнів переведуть на українську. Також було передбачено перехідний період до 2020 року.
Незважаючи на запевнення у тому, що закон не спрямований проти угорської меншини, Будапешт сприйняв його як спробу асиміляції, порушення домовленостей та звуження прав. Це призвело до глибокої системної кризи у двосторонніх відносинах України та Угорщини.
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