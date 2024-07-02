Венгерский вопрос. В чем суть претензий к Украине и что известно об "ультиматуме" Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые за 12 лет приехал в Украину. Идея визита обсуждалась несколько месяцев, но, как пишут западные СМИ, окончательно планы оформились после длительных переговоров о правах венгерского этнического меньшинства.

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Что стало предпосылкой визита Орбана

О неожиданном визите Орбана в Киев первым сообщило издание The Guardian. Один из собеседников в Будапеште сообщил, что план визита оформился после длительных переговоров о правах венгерского национального меньшинства.

"Предпосылкой стало решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", - отметил источник.

Утром РБК-Украина стало известно, что Орбан уже прибыл в украинскую столицу. В комментарии венгерским СМИ его пресс-секретарь заявил, что с президентом Владимиром Зеленским обсудят "возможность установления мира" (между Украиной и Россией), а также двусторонние отношения.

Накануне венгерский премьер намекнул на поездку, отвечая на вопрос, что может сделать Будапешт во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. По его словам, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже 2 июля.

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу (интервью от 1 июля, - ред.), вы уже увидите первые шаги", - ответил он, подчеркивая, что Евросоюз не может оставаться в стороне, если рано или поздно "россияне и американцы договорятся друг с другом" по войне в Украине.

По мнению политолога Владимира Фесенко, визит Орбана преследует особую цель. Во-первых, в связи с началом полугодового председательства Венгрии в Совете ЕС с 1 июля ему нужно продемонстрировать политический вес в роли представителя Евросоюза. Во-вторых, он попытается в очередной раз надавить на Украину в плане расширения прав венгерского меньшинства, компактно проживающего в Закарпатской области.

Подробнее о том, как Орбан меняет тактику и зачем он приехал в Киев, читайте в отдельной публикации РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на 14:00 лидеры обеих стран уже выступили с итоговыми заявлениями.

В чем суть претензий Венгрии из-за ее нацменьшинства в Украине

Спор о правах венгров в Украине начался из-за образовательного закона в 2017 году. Он, в частности, касался языка преподавания в школах, где учатся представители национальных меньшинств. Предполагалось, что после обучения на родном языке в начальных классах, в средних и старших учеников переведут на украинский. Также был предусмотрен переходный период до 2020 года.

По оценкам, в Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров и работают порядка 170 школ с преподаванием на венгерском языке. Но, как правило, возмущались не столько украинские венгры, сколько власти самой Венгрии.

Несмотря на заверения в том, что закон не направлен против венгерского меньшинства, Будапешт воспринял его как попытку ассимиляции, нарушение договоренностей и сужение прав.

В результате, например, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал закон "ножом в спину", после чего Будапешт заявил, что будет блокировать все шаги Украины в рамках европейской программы "Восточного партнерства".

Это привело к глубокому системному кризису в двусторонних отношениях, который охватывал не только вопросы меньшинств, но и такие ключевые вопросы, как двойное гражданство, закон о языке, финансовая поддержка венгров в Закарпатской области, и, самое главное, интеграция Украины в Евросоюз и НАТО.

Обострился кризис в конце 2022 года с принятием закона о нацменьшинствах. Реакция Венгрии была мгновенной: Сийярто провел встречи с председателем ЕСПЧ, почетным президентом Венецианской Комиссии, генсеком Совета Европы, на которых отметил срочность дела венгерского меньшинства. Он также настаивал на том, чтобы Украина приняла во внимание соответствующее законодательство Совета Европы и рекомендации "венецианки". Главное требование - вернуть все права, которые венгры в Украине имели до 2015 года, включая возможность учиться на венгерском языке на всех уровнях образования.

Проблема меньшинств в отношениях Украины и Венгрии возникают не только на почве языкового вопроса. Например, осенью 2022 года власти Мукачево поручили демонтировать с бастиона замка "Паланок" знак орла-турула (памятный знак венгерской государственности) и заменить его на малый герб Украины.

В январе 2023-го представители венгерского меньшинства раскритиковали снятие национальных флагов Венгрии и венгерских надписей с госучреждений в селах Мукачевского района. События комментировали политики на высшем уровне в Будапеште. Госсекретарь МИД Тамаш Менцер назвал это недопустимыми антивенгерскими действиями.

Министр Сийярто на Совете ЕС заявил, что Украина должна соблюдать правила Евросоюза, если хочет вступить в блок. А глава канцелярии Орбана предупредил, что Венгрия будет готова поддержать членство Украины в ЕС только в том случае, если она "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

Отметим, поддержка венгерских меньшинств традиционно является одним из ключевых направлений международной политики Будапешта. Согласно конституции, правительство должно заботиться о венграх за границей. А сам Орбан заявлял о необходимости автономии и двойного гражданства для венгров в соседних странах, в том числе в Украине.

Украина не является исключением в контексте конфликтов Венгрии с соседями. Права меньшинств ранее стали поводом, например, заблокировать членство Хорватии и Румынии в Организации экономического сотрудничество и развития (ОЭСР).

Но с учетом способности Орбана на протяжении многих лет оставаться у руля правительства, похоже, переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС во многом зависит от ее способности договориться с Будапештом.

В середине июня стало известно, что Венгрия согласилась снять вето с переговорной рамки о вступлении после того, как все условия были включены в документ о переговорах с Киевом.

Что известно об "ультиматуме" Орбана из 11 пунктов

На первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, которая прошла 25 июня, глава украинской делегации, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о готовности выполнить 11 условий Венгрии.

"По состоянию на данный момент мы привержены намерению решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств", - отметила она, не вдаваясь в подробности.

Очевидно, речь идет о пунктах, озвученных Петером Сийярто в январе 2024 года в ходе поездки в Ужгород, которая в том числе была посвящена подготовке визита Орбана.

"У нас просьба - может, это и слишком, и вы сочтете, что я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим", - говорил он.

По его словам, венгерская сторона сформулировала 11 пунктов, среди которых восстановление статуса венгерских школ, обучение на венгерском языке и возможность пользоваться языком в сфере общественной жизни. Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о настрое окончательно решить украино-венгерский спор о правах нацменьшинств. Он также добавил, что Сийярто привел перечень вопросов, которые с точки зрения Будапешта требуют уточнения или дополнительных решений на уровне подзаконных актов.

В марте Венгрия разослала другим странам-участницам Евросоюза письмо с претензиями к Украине. Со ссылкой на него "Радио Свобода" сообщило, что Будапешт также требует восстановить право на свободное использование венгерского языка и обеспечить политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Кроме претензий к образованию, в документе указано, что после административной реформы изменилось соотношение населения в Закарпатской области. И Венгрию не устраивает обязательная норма для нацменьшинств в 10% в составе местного населения, чтобы иметь возможность претендовать на языковые права.

Также Будапешт не устраивает, что у венгерской общины нет своего депутата в Верховной Раде.

"Венгрия просит, чтобы венгерской общине было предоставлено право на политическое представительство, и в этом контексте было разрешено использование национального языка во время избирательных кампаний, референдумов и в общественной жизни, как это было ранее", - говорилось в письме.

На днях пункты "ультиматума" Орбана опубликовало издание "Европейская правда".

Венгерская сторона требует лишить директоров школ права единолично менять решение о преподавании конкретного предмета на украинском/венгерском языке. Но согласилась на компромисс, когда для расширения количества предметов на украинском нужно согласие двух третей учеников.

Что касается использования венгерского языка во всем образовательном процессе, здесь возможен компромисс по ходу переговоров. Сейчас обсуждаются правки о дополнительных правах для официальных языков ЕС. Одним из проблемных пунктов является восстановление статус "школа национального меньшинства" с обучением на венгерском языке. Украина готова это обсуждать, но пока в отношении школ (возможно, и детсадов), где преподавание на венгерском языке ведется не менее, чем в 75% классов.

От третьего пункта зависит следующий - право выбора языка в вузах и колледжах. Далее идет требование о возможности перевода на венгерский заданий ВНО/НМТ. Также Венгрия настаивает, чтобы в качестве территориальной сферы применения языкового законодательства был "населенный пункт", а не "административная единица". По двум последним пунктам удалось договориться о компромиссе.

Пункт №7 выглядит проблемным. Будапешт требует не учитывать процентный состав венгерского населения для права на использование языка. Фактически речь идет о признании Закарпатья территорией традиционного проживания венгров, даже в тех населенных пунктах, где венгры никогда не проживали.

С ним связан следующий пункт об отмене того, чтобы условием реализация языковых прав было по крайней мере 10% венгерского населения. Далее идет требование снять языковые ограничения в отображении топонимов и географических названий, в контактах с органами власти, учреждениями здравоохранения, на спортивных мероприятиях и т.д.

Десятый пункт касается культурной автономии. Как пишет издание, Венгрия отказалась от этого пункта, но возможны проблемы с тем, чтобы венгерская государственная символика свободно использовалась в органах местных властей в Закарпатской области.

Последний пункт - свободное использование венгерского языка на выборах и референдумах, а также обеспечение представительства венгров Украины в парламенте. По сути речь о реформе избирательной системы, и, похоже, Будапешт дает сигналы отказаться от этого требования. Другие проблемные моменты касаются отмены обязательного знания украинского языка для избранных должностных лиц.

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На пресс-конференции после встречи с украинским президентом Виктор Орбан заявил, что "мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем".

По словам Зеленского, обсуждались принципиальные вопросы торговли, энергетики, трансграничного сотрудничества и гуманитарной сферы, а также открытие первой украинской школы в Венгрии. На венгерском меньшинстве оба лидера подробно не останавливались. Орбан лишь выразил надежду на решение всех вопросов. "Я вижу хорошие шансы", - отметил он. И добавил, что украинских школ в его стране будет столько, сколько нужно.

При подготовке материала использовались: публикации западных и венгерских СМИ, "Радио Свобода", "Европейской правды", заявления Виктора Орбана, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера по вопросам европейской интеграции Украины Ольги Стефанишиной.