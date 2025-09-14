ua en ru
Как питаться и похудеть осенью: эффективные советы от фитнес-тренера Виктора Мандзяка

Воскресенье 14 сентября 2025 10:09
Как питаться и похудеть осенью: эффективные советы от фитнес-тренера Виктора Мандзяка Как сбросить лишний вес осенью (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виктор Мандзяк

Похудение осенью, витамин D, апатия и мотивация. Нужно ли менять тренировки в зависимости от сезона и действительно ли детокс помогает похудеть?

Об этом в блицинтервью РБК-Украина рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Нужно ли менять тренировки осенью

По словам эксперта, времена года не влияют на эффективность занятий.

"Чтобы быть здоровым и стройным, достаточно трех-пяти интенсивных тренировок в неделю и семи-десяти тысяч шагов в день независимо от того, осень это или лето. Никакой особой специфики тренировок в разное время года нет", - объясняет Мандзяк.

Сжигает ли организм больше калорий осенью

Распространено мнение, что с наступлением холодов организм тратит больше энергии. Но это миф.

"Калории сжигаются благодаря обмену веществ и физической активности. Осень, лето или зима - это не имеет значения", - говорит тренер.

Как мотивировать себя во время осенней апатии

Мандзяк отмечает: вместо поиска мотивации нужно создать систему.

"У меня есть четкий план: тренируюсь в понедельник, среду и пятницу после работы. Независимо от того, есть у меня настроение или нет, я иду на тренировку. Со временем это становится привычкой, и мозг сам напоминает, что пришло время занятий", - объясняет он.

Почему осенью важен витамин D

С наступлением холодов уменьшается количество солнечного света, поэтому стоит обратить внимание на питание.

"Витамин D есть в рыбе и яйцах. А еще он накапливается в жировой ткани. Если летом вы проводили много времени на солнце, а осенью начали худеть, то вместе с жиром в кровь выделяется и витамин D, и он начинает выполнять свое полезное действие", - объясняет эксперт.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

