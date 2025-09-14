Как питаться и похудеть осенью: эффективные советы от фитнес-тренера Виктора Мандзяка
Похудение осенью, витамин D, апатия и мотивация. Нужно ли менять тренировки в зависимости от сезона и действительно ли детокс помогает похудеть?
Об этом в блицинтервью РБК-Украина рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Нужно ли менять тренировки осенью
По словам эксперта, времена года не влияют на эффективность занятий.
"Чтобы быть здоровым и стройным, достаточно трех-пяти интенсивных тренировок в неделю и семи-десяти тысяч шагов в день независимо от того, осень это или лето. Никакой особой специфики тренировок в разное время года нет", - объясняет Мандзяк.
Сжигает ли организм больше калорий осенью
Распространено мнение, что с наступлением холодов организм тратит больше энергии. Но это миф.
"Калории сжигаются благодаря обмену веществ и физической активности. Осень, лето или зима - это не имеет значения", - говорит тренер.
Как мотивировать себя во время осенней апатии
Мандзяк отмечает: вместо поиска мотивации нужно создать систему.
"У меня есть четкий план: тренируюсь в понедельник, среду и пятницу после работы. Независимо от того, есть у меня настроение или нет, я иду на тренировку. Со временем это становится привычкой, и мозг сам напоминает, что пришло время занятий", - объясняет он.
Почему осенью важен витамин D
С наступлением холодов уменьшается количество солнечного света, поэтому стоит обратить внимание на питание.
"Витамин D есть в рыбе и яйцах. А еще он накапливается в жировой ткани. Если летом вы проводили много времени на солнце, а осенью начали худеть, то вместе с жиром в кровь выделяется и витамин D, и он начинает выполнять свое полезное действие", - объясняет эксперт.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.