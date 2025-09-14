ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як харчуватися й схуднути восени: ефективні поради від фітнес-тренера Віктора Мандзяка

Неділя 14 вересня 2025 10:09
UA EN RU
Як харчуватися й схуднути восени: ефективні поради від фітнес-тренера Віктора Мандзяка Як скинути зайву вагу восени (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Віктор Мандзяк

Схуднення восени, вітамін D, апатія та мотивація. Чи потрібно міняти тренування залежно від сезону й чи справді детокс допомагає схуднути?

Про це в бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Чи потрібно змінювати тренування восени

За словами експерта, пори року не впливають на ефективність занять.

"Щоб бути здоровим і струнким, достатньо трьох-п'яти інтенсивних тренувань на тиждень та семи-десяти тисяч кроків на день незалежно від того, осінь це чи літо. Ніякої особливої специфіки тренувань у різні пори року немає", - пояснює Мандзяк.

Чи спалює організм більше калорій восени

Поширена думка, що з настанням холодів організм витрачає більше енергії. Але це міф.

"Калорії спалюються завдяки обміну речовин і фізичній активності. Осінь, літо чи зима - це не має значення", - каже тренер.

Як мотивувати себе під час осінньої апатії

Мандзяк наголошує: замість пошуку мотивації потрібно створити систему.

"Я маю чіткий план: тренуюсь у понеділок, середу і п'ятницю після роботи. Незалежно від того, є в мене настрій чи немає, я йду на тренування. З часом це стає звичкою, і мозок сам нагадує, що настав час занять", - пояснює він.

Чому восени важливий вітамін D

З настанням холодів зменшується кількість сонячного світла, тому варто звернути увагу на харчування.

"Вітамін D є у рибі та яйцях. А ще він накопичується в жировій тканині. Якщо влітку ви проводили багато часу на сонці, а восени почали худнути, то разом із жиром у кров виділяється і вітамін D, і він починає виконувати свою корисну дію", - пояснює експерт.

Вас також може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
жир Здорове харчування Здоров'я
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії