Як харчуватися й схуднути восени: ефективні поради від фітнес-тренера Віктора Мандзяка

Схуднення восени, вітамін D, апатія та мотивація. Чи потрібно міняти тренування залежно від сезону й чи справді детокс допомагає схуднути?

Про це в бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Чи потрібно змінювати тренування восени

За словами експерта, пори року не впливають на ефективність занять.

"Щоб бути здоровим і струнким, достатньо трьох-п'яти інтенсивних тренувань на тиждень та семи-десяти тисяч кроків на день незалежно від того, осінь це чи літо. Ніякої особливої специфіки тренувань у різні пори року немає", - пояснює Мандзяк.

Чи спалює організм більше калорій восени

Поширена думка, що з настанням холодів організм витрачає більше енергії. Але це міф.

"Калорії спалюються завдяки обміну речовин і фізичній активності. Осінь, літо чи зима - це не має значення", - каже тренер.

Як мотивувати себе під час осінньої апатії

Мандзяк наголошує: замість пошуку мотивації потрібно створити систему.

"Я маю чіткий план: тренуюсь у понеділок, середу і п'ятницю після роботи. Незалежно від того, є в мене настрій чи немає, я йду на тренування. З часом це стає звичкою, і мозок сам нагадує, що настав час занять", - пояснює він.

Чому восени важливий вітамін D

З настанням холодів зменшується кількість сонячного світла, тому варто звернути увагу на харчування.

"Вітамін D є у рибі та яйцях. А ще він накопичується в жировій тканині. Якщо влітку ви проводили багато часу на сонці, а восени почали худнути, то разом із жиром у кров виділяється і вітамін D, і він починає виконувати свою корисну дію", - пояснює експерт.