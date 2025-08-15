Как помочь животным в жару: правила прогулок с питомцем летом

По многим предварительным прогнозам метеорологи говорят, что до конца августа дождей в Украине будет мало, а вот жары - много. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, в субботу 16 августа под влиянием антициклона температура днем поднимется до +29°C, на юге Украины и Закарпатье до +32°C.

Такие отметки станут изрядно ощутимыми не только для людей, но и для их домашних любимцев. РБК-Украина вместе с Pethouse подготовили советы по прогулкам с любимцем, когда показатели термометра зашкаливают.

Основные риски для животных в жару

Поскольку в организме животных совсем другие механизмы терморегуляции, чем у людей, внешне бывает не всегда заметно, что им жарко. Летом родители могут столкнуться с перегревом и тепловым ударом у питомцев. Первое состояние характеризуется учащенным дыханием, чрезмерным слюноотделением, повышенной жаждой, второе - вялостью, отказом от активности, горячим телом, в худших случаях - потерей сознания.

Еще одно опасное явление - обезвоживание, при котором кошки и собаки обычно хекают с высунутым языком, пьют из луж, фонтанов, отказываются от еды.

Также лапы животных могут получать ожоги при контакте с раскаленным асфальтом. Однако последствия проявляются не сразу: впоследствии кожа подушечек лап становится чувствительной, краснеет, шелушится и чешется.

5 правил безопасных прогулок в жару с животным

Выбирайте правильное время

Лучше всего выходить на улицу в утреннее время до 9:00 и вечернее после 20:00, когда асфальт не такой раскаленный, а солнце приближается к закату. Самое главное - избегайте пика жары с 12:00 до 16:00, даже если ваша собака или кот привыкли к активности в это время, ведь летом лучше адаптировать выгул к температурному режиму.

Ищите безопасные локации

Выбирайте маршруты для прогулок, где есть достаточно тени, трава или грунт вместо асфальтированного покрытия. В жару асфальт способен нагреваться до 60°C - этого вполне достаточно, чтобы вызвать ожоги и повредить кожу подушечек лап. Проверяйте асфальт, прикладывая к нему руку на 5 секунд. Если в ладонь вам припекает, значит, любимцам будет тем более горячо.

Не перегружайте любимца

Не тренируйтесь с животным слишком интенсивно и не перевозбуждайте его развлечениями, чтобы не вызвать истощение. Отдавайте предпочтение спокойным прогулкам и при необходимости сократите их продолжительность. Будьте очень осторожны с породами-брахицефалами (мопс, бульдог, британская короткошерстная и шотландская вислоухая кошка), котятами, щенками, пожилыми животными или с хроническими болезнями.

Защищайте питомца от солнца

Чтобы предупредить тепловой удар, необходимо поддерживать нормальную терморегуляцию животного. Защитить голову от солнца помогут специальная панама с отверстиями для ушей, а лапы от горячего асфальта - бальзамы на основе пчелиного воска, которые нужно наносить за 10-15 мин до выхода на улицу (только на неповрежденные лапы!). Следите, чтобы питомец не слизывал средство. Такие товары можно подобрать в магазине зоотоваров.

Носите с собой дополнительные охлаждающие аксессуары

Прежде всего держите под рукой поилку или складную миску и бутылку с водой, которые будут удобными для утоления жажды любимца в любом месте. Однако не позволяйте зверькам пить из луж или стоячих водоемов, чтобы предотвратить отравление.

Во время длительных прогулок пригодятся еще и охлаждающий коврик для собак, полотенце или жилет, которые оказывают эффект охлаждения при контакте с телом.