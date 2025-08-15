ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как помочь животным в жару: правила прогулок с питомцем летом

Пятница 15 августа 2025 11:45
UA EN RU
Как помочь животным в жару: правила прогулок с питомцем летом Фото: Как помочь животным в жару (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

По многим предварительным прогнозам метеорологи говорят, что до конца августа дождей в Украине будет мало, а вот жары - много. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, в субботу 16 августа под влиянием антициклона температура днем поднимется до +29°C, на юге Украины и Закарпатье до +32°C.

Такие отметки станут изрядно ощутимыми не только для людей, но и для их домашних любимцев. РБК-Украина вместе с Pethouse подготовили советы по прогулкам с любимцем, когда показатели термометра зашкаливают.

Основные риски для животных в жару

Поскольку в организме животных совсем другие механизмы терморегуляции, чем у людей, внешне бывает не всегда заметно, что им жарко. Летом родители могут столкнуться с перегревом и тепловым ударом у питомцев. Первое состояние характеризуется учащенным дыханием, чрезмерным слюноотделением, повышенной жаждой, второе - вялостью, отказом от активности, горячим телом, в худших случаях - потерей сознания.

Еще одно опасное явление - обезвоживание, при котором кошки и собаки обычно хекают с высунутым языком, пьют из луж, фонтанов, отказываются от еды.
Также лапы животных могут получать ожоги при контакте с раскаленным асфальтом. Однако последствия проявляются не сразу: впоследствии кожа подушечек лап становится чувствительной, краснеет, шелушится и чешется.

5 правил безопасных прогулок в жару с животным

Выбирайте правильное время

Лучше всего выходить на улицу в утреннее время до 9:00 и вечернее после 20:00, когда асфальт не такой раскаленный, а солнце приближается к закату. Самое главное - избегайте пика жары с 12:00 до 16:00, даже если ваша собака или кот привыкли к активности в это время, ведь летом лучше адаптировать выгул к температурному режиму.

Ищите безопасные локации

Выбирайте маршруты для прогулок, где есть достаточно тени, трава или грунт вместо асфальтированного покрытия. В жару асфальт способен нагреваться до 60°C - этого вполне достаточно, чтобы вызвать ожоги и повредить кожу подушечек лап. Проверяйте асфальт, прикладывая к нему руку на 5 секунд. Если в ладонь вам припекает, значит, любимцам будет тем более горячо.

Не перегружайте любимца

Не тренируйтесь с животным слишком интенсивно и не перевозбуждайте его развлечениями, чтобы не вызвать истощение. Отдавайте предпочтение спокойным прогулкам и при необходимости сократите их продолжительность. Будьте очень осторожны с породами-брахицефалами (мопс, бульдог, британская короткошерстная и шотландская вислоухая кошка), котятами, щенками, пожилыми животными или с хроническими болезнями.

Защищайте питомца от солнца

Чтобы предупредить тепловой удар, необходимо поддерживать нормальную терморегуляцию животного. Защитить голову от солнца помогут специальная панама с отверстиями для ушей, а лапы от горячего асфальта - бальзамы на основе пчелиного воска, которые нужно наносить за 10-15 мин до выхода на улицу (только на неповрежденные лапы!). Следите, чтобы питомец не слизывал средство. Такие товары можно подобрать в магазине зоотоваров.

Носите с собой дополнительные охлаждающие аксессуары

Прежде всего держите под рукой поилку или складную миску и бутылку с водой, которые будут удобными для утоления жажды любимца в любом месте. Однако не позволяйте зверькам пить из луж или стоячих водоемов, чтобы предотвратить отравление.

Во время длительных прогулок пригодятся еще и охлаждающий коврик для собак, полотенце или жилет, которые оказывают эффект охлаждения при контакте с телом.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Животные Советы
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия