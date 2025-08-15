ua en ru
Як допомогти тваринам у спеку: правила прогулянок з твариною влітку

П'ятниця 15 серпня 2025 11:45
UA EN RU
Як допомогти тваринам у спеку: правила прогулянок з твариною влітку Фото: Як допомогти тваринам у спеку (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

За багатьма попередніми прогнозами метеорологи кажуть, що до кінця серпня дощів в Україні буде замало, а от спеки -забагато. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, у суботу 16 серпня під впливом антициклону температура вдень підніметься до +29°C, на півдні України та Закарпатті до +32°C.

Такі позначки стануть неабияк відчутними не тільки для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. РБК-Україна разом із Pethouse підготували поради з прогулянок з улюбленцем, коли показники термометра зашкалюють.

Основні ризики для тварин у спеку

Оскільки в організмі тварин зовсім інші механізми терморегуляції, аніж у людей, зовні буває не завжди помітно, що їм спекотно. Влітку петбатьки можуть стикнутися з перегріванням та тепловим ударом в улюбленців. Перший стан характеризується прискореним диханням, надмірним слиновиділенням, підвищеною спрагою, другий - млявістю, відмовою від активності, гарячим тілом, в гірших випадках - втратою свідомості.

Ще одне небезпечне явище - зневоднення, при якому коти й собаки зазвичай хекають з висолопленим язиком, п’ють із калюж, фонтанів, відмовляються від їжі.
Також лапи тварин можуть зазнавати опіків під час контакту з розпеченим асфальтом. Однак наслідки проявляються не одразу: згодом шкіра подушечок лап стає чутливою, червоніє, лущиться та свербить.

5 правил безпечних прогулянок у спеку з твариною

Обирайте правильний час

Найліпше виходити на вулицю у ранковий час до 9:00 та вечірній після 20:00, коли асфальт не такий розпечений, а сонце наближається до заходу. Найголовніше – уникайте піка спеки з 12:00 до 16:00, навіть якщо ваш собака або кіт звикли до активності в цей час, адже влітку краще адаптувати вигулювання до температурного режиму.

Шукайте безпечні локації

Вибирайте маршрути для прогулянок, де є достатньо затінку, трава або ґрунт замість асфальтованого покриття. У спеку асфальт здатний нагріватися до 60°C – цього цілком достатньо, щоб спричинити опіки та пошкодити шкіру подушечок лап. Перевіряйте асфальт, прикладаючи до нього руку на 5 секунд. Якщо у долоню вам припікає, значить, улюбленцям буде тим паче гаряче.

Не перевантажуйте улюбленця

Не тренуйтеся з твариною надто інтенсивно та не перезбуджуйте її розвагами, щоб не спричинити виснаження. Віддавайте перевагу спокійним прогулянкам і за потреби скоротіть їхню тривалість. Будьте дуже обережними з породами-брахіцефалами (мопс, бульдог, британська короткошерста та шотландська висловуха кішка), кошенятами, цуценятами, тваринами похилого віку або з хронічними хворобами.

Захищайте улюбленця від сонця

Щоб попередити тепловий удар, необхідно підтримувати нормальну терморегуляцію тварини. Захистити голову від сонця допоможуть спеціальна панама з отворами для вух, а лапи від гарячого асфальту – бальзами на основі бджолиного воску, які потрібно наносити за 10-15 хв до виходу на вулицю (тільки на неушкоджені лапи!).

Слідкуйте, щоб улюбленець не злизував засіб. Такі товари можна підібрати в магазині зоотоварів.

Носіть з собою додаткові охолоджувальні аксесуари

Насамперед тримайте під рукою поїлку або складну миску та пляшку з водою, які будуть зручними для втамування спраги улюбленця у будь-якому місці. Однак не дозволяйте звірятам пити з калюж чи стоячих водойм, аби запобігти отруєнню.

Під час тривалих прогулянок у пригоді стануть ще й охолоджуючий килимок для собак, рушник чи жилет, які надають ефект охолодження при контакті з тілом.

