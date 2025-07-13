10 простых способов убрать шерсть животных с ковров и мебели без пылесоса
Питомцы приносят в дом много радости - и еще больше шерсти. Обычно для уборки используют пылесос, но что делать, если он сломался или лень его тащить?
РБК-Украина рассказывает о 10 хитрых и простых способах убрать шерсть без техники.
Резиновый скребок для окон
Этот инструмент с резиновым лезвием прекрасно собирает шерсть с ковров и обивки. Проведите им по поверхности - шерсть соберется в клубки, которые вы сможете легко убрать руками. Главное - чтобы скребок был чистым и сухим.
Резиновые перчатки
Наденьте обычные хозяйственные перчатки, немного увлажните их и проведите по мебели или ковру. Статическое электричество заставит шерсть прилипать к вашей руке. Это особенно удобно, если вы убираете в уголках или труднодоступных местах. Просто смойте собранную шерсть водой.
Липкий валик для одежды
Если вам нужно быстро убрать шерсть - воспользуйтесь липким роликом. Вы можете использовать его не только для одежды, но и для диванов, подушек или кресел. Если площадь большая - выберите ролик с длинной ручкой или многоразовый вариант из силикона.
Скотч или упаковочная лента
Обмотайте руку липкой лентой липкой стороной наружу и прикладывайте ее к поверхности. Вы увидите, как шерсть легко прилипает к скотчу. Это хорошее решение для вас, если нужно убрать небольшой участок. Также им удобно собирать нитки после шитья.
Щетка с резиновой щетиной
Если вам нужно обработать большие тканевые поверхности или ковры - воспользуйтесь щеткой с силиконовыми зубцами. Она мягкая, не повреждает материалы и легко моется. Вы сможете использовать ее даже для уборки пола.
Животные с длинной шерстью - вечный источник мусора (фото: Freepik)
Раствор кондиционера для белья
Смешайте одну часть кондиционера с тремя частями воды в бутылке с распылителем. Слегка опрыскайте поверхность, дайте ей подсохнуть, а затем уберите шерсть щеткой. Если вы не хотите, чтобы шерсть снова прилипала - это очень эффективный способ.
Салфетки для сушки белья
Протрите подушку или диван влажной салфеткой для сушки белья, и вы увидите результат сразу. Это отличное решение для вас, если нужно быстро убрать шерсть. Но будьте внимательны - перед использованием на светлых тканях проверьте, не оставляет ли салфетка следов.
Перчатки или щетка для вычесывания животных
Груминг-перчатки удобно использовать не только для питомцев, но и для уборки. Если вы проведете ими по дивану или ковру, шерсть соберется на ладони. Инструмент мягкий, не портит тканей и очень прост в уходе.
Пемза (только сухая!)
Если у вас дома низковорсовый ковер, попробуйте сухую пемзу. Аккуратно проведите ею по поверхности - и шерсть соберется в комки. Но не используйте ее для мягких или деликатных тканей, чтобы не повредить их.
Механическая щетка для ковров
Вам не нужен пылесос, чтобы убрать шерсть - используйте компактную механическую щетку. Она работает без электричества, занимает мало места и имеет встроенные валики. Вращаясь, они собирают шерсть в контейнер, и уборка становится простой и удобной.
Вас может заинтересовать
- Какие есть 5 реальных причин, почему кот игнорирует лоток
- Как успокоить собаку во время тревоги или взрывов
- Почему животные едят траву и когда это опасно
При написании материала были использованы источники: материалы сайтов Real Simple и Lifehacker.