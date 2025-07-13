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10 простых способов убрать шерсть животных с ковров и мебели без пылесоса

Воскресенье 13 июля 2025 17:26
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10 простых способов убрать шерсть животных с ковров и мебели без пылесоса Как без пылесоса убирать шерсть животных (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Питомцы приносят в дом много радости - и еще больше шерсти. Обычно для уборки используют пылесос, но что делать, если он сломался или лень его тащить?

РБК-Украина рассказывает о 10 хитрых и простых способах убрать шерсть без техники.

Резиновый скребок для окон

Этот инструмент с резиновым лезвием прекрасно собирает шерсть с ковров и обивки. Проведите им по поверхности - шерсть соберется в клубки, которые вы сможете легко убрать руками. Главное - чтобы скребок был чистым и сухим.

Резиновые перчатки

Наденьте обычные хозяйственные перчатки, немного увлажните их и проведите по мебели или ковру. Статическое электричество заставит шерсть прилипать к вашей руке. Это особенно удобно, если вы убираете в уголках или труднодоступных местах. Просто смойте собранную шерсть водой.

Липкий валик для одежды

Если вам нужно быстро убрать шерсть - воспользуйтесь липким роликом. Вы можете использовать его не только для одежды, но и для диванов, подушек или кресел. Если площадь большая - выберите ролик с длинной ручкой или многоразовый вариант из силикона.

Скотч или упаковочная лента

Обмотайте руку липкой лентой липкой стороной наружу и прикладывайте ее к поверхности. Вы увидите, как шерсть легко прилипает к скотчу. Это хорошее решение для вас, если нужно убрать небольшой участок. Также им удобно собирать нитки после шитья.

Щетка с резиновой щетиной

Если вам нужно обработать большие тканевые поверхности или ковры - воспользуйтесь щеткой с силиконовыми зубцами. Она мягкая, не повреждает материалы и легко моется. Вы сможете использовать ее даже для уборки пола.

10 простых способов убрать шерсть животных с ковров и мебели без пылесосаЖивотные с длинной шерстью - вечный источник мусора (фото: Freepik)

Раствор кондиционера для белья

Смешайте одну часть кондиционера с тремя частями воды в бутылке с распылителем. Слегка опрыскайте поверхность, дайте ей подсохнуть, а затем уберите шерсть щеткой. Если вы не хотите, чтобы шерсть снова прилипала - это очень эффективный способ.

Салфетки для сушки белья

Протрите подушку или диван влажной салфеткой для сушки белья, и вы увидите результат сразу. Это отличное решение для вас, если нужно быстро убрать шерсть. Но будьте внимательны - перед использованием на светлых тканях проверьте, не оставляет ли салфетка следов.

Перчатки или щетка для вычесывания животных

Груминг-перчатки удобно использовать не только для питомцев, но и для уборки. Если вы проведете ими по дивану или ковру, шерсть соберется на ладони. Инструмент мягкий, не портит тканей и очень прост в уходе.

Пемза (только сухая!)

Если у вас дома низковорсовый ковер, попробуйте сухую пемзу. Аккуратно проведите ею по поверхности - и шерсть соберется в комки. Но не используйте ее для мягких или деликатных тканей, чтобы не повредить их.

Механическая щетка для ковров

Вам не нужен пылесос, чтобы убрать шерсть - используйте компактную механическую щетку. Она работает без электричества, занимает мало места и имеет встроенные валики. Вращаясь, они собирают шерсть в контейнер, и уборка становится простой и удобной.

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При написании материала были использованы источники: материалы сайтов Real Simple и Lifehacker.

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