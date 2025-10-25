Как узнать, что отсрочка продлена автоматически: объяснение Минобороны

Те, у кого есть приложение "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября. Как только отсрочка автоматически продолжится - "Резерв+" пришлет уведомление и предложит обновить документ.

Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.

По состоянию на сейчас отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители трех и более детей до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.

Военные, освобожденные из плена.

"Если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена", - отметили в Минобороны.