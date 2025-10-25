RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как узнать, что отсрочка продлена автоматически: объяснение Минобороны

Фото: некоторым украинцам отсрочка будет продлена автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Катерина Гончарова

Система автоматически сообщит, какие отсрочки продлеваются, а какие нет, и самостоятельно предложит обновить документы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

Те, у кого есть приложение "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября. Как только отсрочка автоматически продолжится - "Резерв+" пришлет уведомление и предложит обновить документ.

Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.

По состоянию на сейчас отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе.
  • Родители трех и более детей до 18 лет.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
  • Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
  • Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
  • Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.
  • Военные, освобожденные из плена.

"Если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена", - отметили в Минобороны.

 

Изменения в бронировании украинцев

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения имеют целью упростить процесс, перевести его в цифровой формат, сократить очереди и минимизировать риски коррупции.

Документ предусматривает автоматическое продление части отсрочек, подачу заявлений в цифровой форме и перенос бумажных процедур в ЦПАУ.

Ключевая новация - отсрочки, которые можно подтвердить через государственные реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продолжаться автоматически без необходимости подавать заявления или справки и посещать ТЦК.

Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве обороны Украины также уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

