Як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично: пояснення Міноборони

Система автоматично повідомить, які відстрочки продовжуються, а які ні, і самостійно запропонує оновити документи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони.
Ті, в кого є застосунок "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.
Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.
Станом на зараз відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:
"Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена", - зауважили в Міноборони.
З 1 листопада в Україні набирають сили нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни мають на меті спростити процес, перевести його в цифровий формат, скоротити черги та мінімізувати ризики корупції.
Документ передбачає автоматичне продовження частини відстрочок, подачу заяв у цифровій формі та перенесення паперових процедур до ЦНАП.
Ключова новація – відстрочки, які можна підтвердити через державні реєстри або дані, що не змінюються з часом, продовжуватимуться автоматично без необхідності подавати заяви чи довідки та відвідувати ТЦК.
Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Раніше в Міністерстві оборони України також запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.