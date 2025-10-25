UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично: пояснення Міноборони

Фото: деяким українцям відстрочку буде продовжено автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Катерина Гончарова

Система автоматично повідомить, які відстрочки продовжуються, а які ні, і самостійно запропонує оновити документи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони.

Ті, в кого є застосунок "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.

Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.

Станом на зараз відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).
  • Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.
  • Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.
  • Військові, звільнені з полону.

"Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена", - зауважили в Міноборони.

 

Зміни в бронюванні українців

З 1 листопада в Україні набирають сили нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни мають на меті спростити процес, перевести його в цифровий формат, скоротити черги та мінімізувати ризики корупції.

Документ передбачає автоматичне продовження частини відстрочок, подачу заяв у цифровій формі та перенесення паперових процедур до ЦНАП.

Ключова новація – відстрочки, які можна підтвердити через державні реєстри або дані, що не змінюються з часом, продовжуватимуться автоматично без необхідності подавати заяви чи довідки та відвідувати ТЦК.

Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше в Міністерстві оборони України також запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.

