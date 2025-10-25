Як дізнатися, що відстрочку продовжено автоматично: пояснення Міноборони

Ті, в кого є застосунок "Резерв+", до кінця жовтня отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено з 5 листопада. Як тільки відстрочка автоматично продовжиться - "Резерв+" надішле сповіщення та запропонує оновити документ.

Чатбот підтримки також міститиме розділ, який роз’яснить, які відстрочки будуть продовжені, які ні, чому, і що робити далі.

Станом на зараз відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки трьох і більше дітей до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини).

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ.

Військові, звільнені з полону.

"Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена", - зауважили в Міноборони.