Как действовать при получении повестки, чтобы не иметь проблем: советы юриста
Общая мобилизация в Украине продолжается. Поэтому при получении повестки нужно придерживаться действующего законодательства.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Даниил Гончаренко.
Как украинцам нужно действовать при получении повестки
По словам эксперта, при получении гражданином повестки, важно:
- общаться с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вежливо;
- соблюдать действующее законодательство Украины.
"Стоит истребовать у должностных лиц их удостоверения для подтверждения их полномочий", - отметил Гончаренко.
Он сообщил, что дальше - по требованию - нужно предоставить документы, которые истребуют работники ТЦК.
Юрист добавил, что важно иметь при себе военно-учетный документ - чтобы избежать получения штрафа за нарушение правил воинского учета.
"Если человек действительно не соблюдает правила воинского учета, не имеет с собой военного документа или находится в розыске, то ему имеют право выдать повестку для проверки данных", - рассказал эксперт.
В завершение он объяснил, что неявка по такой повестке влечет за собой:
- административную ответственность;
- объявление в розыск - как нарушителя административного законодательства.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
В связи с этим мы рассказывали, могут ли ТЦК вручать повестки на блокпостах.
Читайте также, что делать, если повестку вручили не по месту регистрации.
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