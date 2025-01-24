Як діяти при отриманні повістки, щоб не мати проблем: поради юриста

Загальна мобілізація в Україні триває. Тому під час отримання повістки потрібно дотримуватись чинного законодавства.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко .

Як українцям потрібно діяти при отриманні повістки

За словами експерта, під час отримання громадянином повістки, важливо:

спілкуватися з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ввічливо;

дотримуватись чинного законодавства України.

"Варто витребувати у посадових осіб їх посвідчення для підтвердження їхніх повноважень", - зауважив Гончаренко.

Він повідомив, що далі - на вимогу - потрібно надати документи, які витребують працівники ТЦК.

Юрист додав, що важливо мати при собі військово-обліковий документ - щоб уникнути отримання штрафу за порушення правил військового обліку.

"Якщо особа дійсно не дотримується правил військового обліку, не має з собою військового документу або перебуває в розшуку, то їй мають право видати повістку для перевірки даних", - розповів експерт.

Насамкінець він пояснив, що неявка за такою повісткою несе за собою: