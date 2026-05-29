Читать почту Gmail можно без рекламы и трекеров: что умеет новая функция Proton

Почему изменить Gmail настолько трудно?

Многие пользователи, которые заботятся о защите персональных данных, годами задумываются над тем, чтобы удалить свой профиль в Gmail. Однако отказаться от услуг Google на практике оказывается чрезвычайно сложно.

Кроме необходимости рассылать новые контакты всем коллегам и друзьям, пользователю приходится вручную менять почтовый адрес на сотнях сайтов, где этот аккаунт используется для авторизации.

Ситуация осложняется "гравитационным притяжением" экосистемы Google, ведь большинство пользователей прочно привязаны к облачным документам Docs, сервису Photos или операционной системе Android.

Учитывая это, пользователи просто смирились с тем, что техногигант шпионит за их активностью, поскольку замена почты создает слишком много неудобств. Нововведение от Proton призвано решить компромисс между мобильностью и безопасностью.

Как Proton закрывает письма от слежки Google?

Логика разработчиков проста: вы остаетесь на своем старом адресе Gmail, однако полностью переносите работу с ним в защищенную среду.

Переход на чтение почты через приложение Proton дает несколько существенных преимуществ:

Удаление слежки: сервис автоматически вырезает из всех входящих писем Gmail скрытые рекламные трекеры, спам и маркетинговые инструменты отслеживания.

Блокировка аналитики: поскольку вы не открываете оригинальное приложение или сайт Gmail, Google теряет возможность фиксировать, какие именно письма вы просматриваете, как долго вы их читаете и на какие ссылки нажимаете.

Это лишает компанию информации, которую она использует для создания рекламного профиля пользователей.

После подключения аккаунта в интерфейсе появятся все недавние диалоги, а каждое новое письмо автоматически будет поступать уже в защищенное хранилище.

Бесплатное сквозное шифрование, но с нюансом

Важнейшим технологическим бонусом является возможность использования сквозного шифрования (E2EE) для обычных адресов Gmail. Сама компания Google также предлагает функцию шифрования E2EE, однако на платной основе для корпоративных клиентов аккаунтов Workspace.

В свою очередь, Proton предоставляет шифрование бесплатно для любого пользователя.

Тем не менее, существует важный нюанс, о котором предупреждают аналитики. Защита E2EE будет работать только в том случае, если оба участника переписки используют Proton для работы с почтой.

Если вы напишете письмо из интерфейса Proton на обычный ящик Gmail, где пользователь читает почту через стандартное приложение Google, письмо не будет зашифровано сквозным методом.

Как настроить защиту для своего аккаунта?

Компания внедряет новую функцию постепенно, поэтому она появится в настройках пользователей уже в скором времени. Процесс подключения максимально простой и занимает всего несколько минут.

Чтобы активировать защиту, необходимо открыть настройки своего профиля в Proton Mail и перейти в раздел под названием Import via Easy Switch. В открывшемся меню достаточно выбрать пункт подключения аккаунта Gmail, пройти стандартную авторизацию, после чего система автоматически настроит защищенный мост между двумя почтовыми службами.