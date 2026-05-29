Читати пошту Gmail можна без реклами і трекерів: що вміє нова функція Proton

Чому змінити Gmail настільки важко?

Чимало користувачів, які дбають про захист персональних даних, роками замислюються над тим, щоб видалити свій профіль у Gmail. Проте відмовитися від послуг Google на практиці виявляється надзвичайно складно.

Окрім необхідності розсилати нові контакти всім колегам та друзям, користувачу доводиться вручну змінювати поштову адресу на сотнях сайтів, де цей акаунт використовується для авторизації.

Ситуація ускладнюється "гравітаційним тяжінням" екосистеми Google, адже більшість користувачів міцно прив'язана до хмарних документів Docs, сервісу Photos або операційної системи Android.

З огляду на це, користувачі просто змирилися з тим, що техногігант шпигує за їхньою активністю, оскільки заміна пошти створює занадто багато незручностей. Нововезення від Proton покликане вирішити компроміс між мобільністю та безпекою.

Як Proton закриває листи від стеження Google?

Логіка розробників проста: ви залишаєтеся на своїй старій адресі Gmail, однак повністю переносите роботу з нею у захищене середовище.

Перехід на читання пошти через додаток Proton дає кілька суттєвих переваг:

Видалення стеження: сервіс автоматично вирізає з усіх вхідних листів Gmail приховані рекламні трекери, спам і маркетингові інструменти відстежування.

Блокування аналітики: оскільки ви не відкриваєте оригінальний додаток або сайт Gmail, Google втрачає можливість фіксувати, які саме листи ви переглядаєте, як довго ви їх читаєте та на які посилання натискаєте.

Це позбавляє компанію інформації, яку вона використовує для створення рекламного профілю користувачів.

Після підключення акаунта в інтерфейсі з'являться всі нещодавні діалоги, а кожен новий лист автоматично надходитиме вже у захищене сховище.

Безкоштовне наскрізне шифрування, проте з нюансом

Найважливішим технологічним бонусом є можливість використання наскрізного шифрування (E2EE) для звичайних адрес Gmail. Сама компанія Google також пропонує функцію шифрування E2EE, проте на платній основі для корпоративних клієнтів акаунтів Workspace.

Своєю чергою, Proton надає шифрування безкоштовно для будь-якого користувача.

З усім тим, існує важливий нюанс, про який попереджають аналітики. Захист E2EE працюватиме лише у тому випадку, якщо обидва учасники листування використовують Proton для роботи з поштою.

Якщо ви напишете листа з інтерфейсу Proton на звичайну скриньку Gmail, де користувач читає пошту через стандартний додаток Google, лист не буде зашифрований наскрізним методом.

Як налаштувати захист для свого акаунта?

Компанія впроваджує нову функцію поступово, тому вона з'явиться у налаштуваннях користувачів вже незабаром. Процес підключення максимально простий і займає всього кілька хвилин.

Щоб активувати захист, необхідно відкрити налаштування свого профілю у Proton Mail та перейти у розділ під назвою Import via Easy Switch. У меню, що відкриється, достатньо обрати пункт підключення акаунта Gmail, пройти стандартну авторизацію, після чого система автоматично налаштує захищений міст між двома поштовими службами.