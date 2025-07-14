Как Билодид, Мартыновская и звезда "Холостяка" прячутся от жары без кепок: крутые варианты для модниц

Лето - время не только шортов и открытых плеч, но и модных экспериментов с головными уборами. Если бейсболки вам надоели, или просто не подходят - вдохновляйтесь звездными примерами!

От ретро-повязок до романтичных панамок - РБК-Украина показывает, как стильно прятаться от жары без ущерба для прически и настроения.

Дарья Билодид

Олимпийская чемпионка выбрала простой и одновременно трендовый лук - белая майка, минимальный мейкап и главная изюминка - широкая спортивная повязка небесного цвета.

Она не только фиксирует волосы, но и добавляет легкое ретро-настроение, напоминая об эстетике тенниса 90-х. Такой вариант подойдет тем, кто не носит кепки, но хочет защитить лицо и не испортить прическу.

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Главные плюсы - простота, опрятность и комфорт. Повязка отлично сочетается с активным стилем жизни, не перегревает кожу головы и подходит практически к любому кэжуал-луку.

Ольга Мартыновская

Шеф-повар и телезвезда в очередной раз доказала, что даже утренний кофе может быть стильным.

Ее образ - классика уюта: свободная рубашка, льняные шорты и главный акцент - широкополая панамская шляпа с рваным краем. Именно такая форма подходит тем, кому не идут классические бейсболки или платки.

Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Этот вариант идеален для отдыха, дачи, путешествий или даже городских прогулок. Выглядит непринужденно, легко и одновременно не скучно - благодаря деталям и правильным тканям.

Виктория Варлей

Звезда "Холостяка" сделала ставку на кокетство и тропическую легкость. Образ с шортами, топом и легкой панамной шляпкой в горох - это идеальная формула для жаркого дня.

Панама с небольшими полями создает романтическое настроение, а сам look - довольно универсальный: для прогулок, путешествий, встреч с подругами.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Важный акцент - белые кеды и очки, которые балансируют женственность с практичностью. Этот вариант подойдет тем, кто хочет быть на стиле, не жертвуя комфортом.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Какие головные уборы сейчас в моде

Панамки с нестандартными краями, ретро-повязки, банданы, теннисные обручи и платки в стиле "бабушкин лук" - вот тренды сезона.

Особенно популярны ткани из натуральных волокон, небанальные принты (включая горошек и абстракцию) и светлые цвета, которые не нагреваются на солнце.

Главное - найти форму, которая подходит именно вашему лицу. Если кепки вас "обрезают" или делают более строгими, обратите внимание на обручи, шелковые повязки, панамы с асимметрией или платки, завязанные низко на затылке.

Они не только защищают, но и добавляют характера.