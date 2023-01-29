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Jerusalem Post заявило о "феноменальном успехе" атаки на оружейный завод в Иране

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Иран, Воскресенье 29 января 2023 14:20
Jerusalem Post заявило о "феноменальном успехе" атаки на оружейный завод в Иране Фото: на заводе в Иране произошли взрывы 29 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на заявления Ирана о неудаче, атака беспилотников на завод по производству оружия в Исфахане имела "огромный успех". Об этом свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Как пишет издание, на этом месте произошло четыре взрыва на объекте, разрабатывающем передовое оружие, и ущерб выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши", о котором заявляет Иран.

При этом, как пишет Jerusalem Post, Израиль не признал свою причастность к инциденту, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду столь же успешные атаки на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Кередже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

При этом, как пишут журналисты, реакция Ирана совпадает с реакцией на аналогичные инциденты.

"В каждом из этих инцидентов Тегеран сначала пытался сделать вид, что атаки не увенчались успехом, и признавал масштабы ущерба только тогда, когда спутниковые фотографии или другие доказательства попадали в публичную сферу", - говорится в статье.

Важность завода в Исфахане

Как отмечает Jerusalem Post, завод в Исфахане время от времени использовался для решения различных ядерных вопросов и неядерных в том числе. СМИ пишет, что Иран даже в какой-то момент сообщил МАГАТЭ, что часть ядерной деятельности, проводившейся на ядерном объекте Кередж до июня 2021 года, была перенесена в Исфахан.

Взрывы в Иране

В ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности:

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