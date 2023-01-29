Jerusalem Post заявило про "феноменальний успіх" атаки на збройовий завод в Ірані

Попри заяви Ірану про невдачу, атака безпілотників на завод по виробництву зброї в Ісфахані мала "величезний успіх". Про це свідчать дані західних розвідувальних джерел.

Як пише видання, на цьому місці сталося чотири вибухи на об'єкті, що розробляє передову зброю, і збитки виходять далеко за межі "незначного пошкодження даху", про який заявляє Іран.

При цьому, як пише Jerusalem Post, Ізраїль не визнав свою причетність до інциденту, але більшість західних розвідувальних та іранських джерел приписують Моссаду настільки ж успішні атаки на іранський ядерний об'єкт у Натанзі в липні 2020 року, інший ядерний об'єкт у Натанзі в квітні 2021 року, ще один ядерний об'єкт у Кереджі у червні 2021 року та знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.

При цьому, як пишуть журналісти, реакція Ірану збігається із реакцією на аналогічні інциденти.

"У кожному з цих інцидентів Тегеран спочатку намагався вдати, що атаки не увінчалися успіхом, і визнавав масштаби збитків лише тоді, коли супутникові фотографії або інші докази потрапляли в публічну сферу", - йдеться у статті.

Важливість заводу в Ісфахані

Як зазначає Jerusalem Post, завод в Ісфахані час від часу використовувався для вирішення різних ядерних питань і неядерних у тому числі. ЗМІ пише, що Іран навіть у якийсь момент повідомив МАГАТЕ, що частину ядерної діяльності, що проводилася на ядерному об'єкті Кередж до червня 2021 року, було перенесено до Ісфахану.

Вибухи в Ірані

В ночі 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

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