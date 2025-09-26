ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образ

Пятница 26 сентября 2025 13:48
UA EN RU
Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образ Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах осеннего делового гардероба. В этом сезоне он советует сделать ставку на лаконичные формы, сдержанные цвета и комфорт.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram дизайнера.

Брюки с высокой талией

Классические брюки с высокой посадкой - это вневременная база, которая подходит практически к любому типу фигуры. Они придают силуэту изящества, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.

Их можно сочетать с любым верхом: от свитшотов и кроп-топов до элегантных блуз. Особенно актуальны модели прямого или немного расклешенного кроя в нейтральных цветах: черном, графитовом, бежевом.

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Платья с длинными рукавами

Осень - идеальное время для платьев с длинным или рукавом три четверти. Такие модели выглядят сдержанно, но очень женственно.

Андре Тан советует обратить внимание на платья базовых цветов: черный, темно-синий, бежевый или бордо. Это могут быть как приталенные фасоны, так и свободные силуэты, легко дополненные жакетом или тренчем.

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Классические блузы

Блузы из натуральных тканей - мастхев для осеннего офисного стиля. Шелк, вискоза или тонкая шерсть выглядят дорого, кроме того, одежда из такого материала приятна к телу и легко сочетается с другими элементами гардероба.

Особенно стильно смотрятся модели в нейтральных оттенках - белом, молочном, песочном, светло-сером. Такие блузы идеально сочетаются с классическими брюками, юбками-"карандаш" или даже джинсами.

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Жакеты

Жакет - тот элемент, который мгновенно придает образу строгости и завершенности. Осенью особенно актуальны жакеты из плотной ткани - шерсть, твид, костюмная ткань.

Андре Тан советует обратить внимание на модели с акцентными плечами - такой крой не выходит из моды и придает силуэту структуры. Следует помнить, что для миниатюрных девушек лучше выбирать менее объемные фасоны, чтобы сохранить пропорции.

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Ботильоны и сапоги на низком каблуке

Сапоги с невысокими каблуками - идеальное решение для тех, кто проводит день на ногах. Они выглядят сдержанно, элегантно и удобно, отлично сочетаются как с брюками, так и с платьями.

Андре Тан назвал 5 базовых вещей, которые создадут стильный деловой образАндре Тан рассказал про тренды на осень 2025 в офис (скриншот)

Лучше выбирать классические черные, коричневые или бежевые модели без лишнего декора. Такая пара станет универсальной базой для всех осенних луков.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"