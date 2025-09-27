Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всему
Леся Никитюк продемонстрировала свой новый маникюр в нежном нюдовом оттенке, который идеально вписывается в главные бьюти-тренды осени 2025. Сдержанный, элегантный и универсальный - именно такой цвет подходит любому образу и подчеркивает ухоженные ногти.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Какой маникюр выбрала Леся Никитюк
Маникюр Леси Никитюк выглядит очень аккуратным и минималистичным, что соответствует современным трендам.
Форма ногтей
Ногти имеют форму мягкий квадрат и среднюю длину. Такая форма универсальна и элегантна.
Цвет
Выбранный цвет - нежный нюд или светло-розовый оттенок. Нюд считается классикой и является одним из самых популярных цветов гель-лака, поскольку он подходит к любому образу и очень уместен для повседневной жизни.
Украшение
На указательном пальце видно современное серебряное кольцо интересной, абстрактной формы, похожей на узел или переплетенные линии.
Маникюр Леси Никитюк (скриншот)
Почему нюд в тренде
Универсальность
Светло-бежевые оттенки идеально подходят абсолютно ко всему:
- они гармонируют с любой одеждой (от джинсов до вечернего платья) и цветом аксессуаров, макияжа или украшений (золото, серебро);
- нюд уместен везде - на деловой встрече, в офисе, на романтическом свидании, на пляже или на свадьбе. Он смотрится профессионально, но не скучно.
Эстетика Old Money и Quiet Luxury
Сейчас в тренде эстетика минимализма, сдержанной элегантности и дорогих образов (так называемый Rich Girl Manicure или стиль Old Money).
Нюдовый маникюр не кричит о себе, а лишь подчеркивает ухоженность и естественную красоту рук. Это символ изящества и качества, а не эпатажа.
Он ассоциируется с классическим, вневременным стилем, который не зависит от быстротечных трендов.
Практичность и долговечность
Это очень практичный выбор для тех, кто не имеет времени еженедельно посещать мастера:
- когда ноготь отрастает, граница между покрытием и ногтевой пластиной, покрытая нюдовым или полупрозрачным лаком, почти незаметна. Это позволяет носить маникюр подольше;
- мелкие сколы или царапины на телесном покрытии менее заметны, чем на ярких или темных лаках.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вас также может заинтересовать
- Самые яркие образы звезд на красной дорожке ОМКФ 2025
- Как выбрать идеальный головной убор на осень 2025
- Роузи Хантингтон-Уайтли показала модный кожаный тренч.