Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всему

Суббота 27 сентября 2025 13:35
Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всему Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Леся Никитюк продемонстрировала свой новый маникюр в нежном нюдовом оттенке, который идеально вписывается в главные бьюти-тренды осени 2025. Сдержанный, элегантный и универсальный - именно такой цвет подходит любому образу и подчеркивает ухоженные ногти.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой маникюр выбрала Леся Никитюк

Маникюр Леси Никитюк выглядит очень аккуратным и минималистичным, что соответствует современным трендам.

Форма ногтей

Ногти имеют форму мягкий квадрат и среднюю длину. Такая форма универсальна и элегантна.

Цвет

Выбранный цвет - нежный нюд или светло-розовый оттенок. Нюд считается классикой и является одним из самых популярных цветов гель-лака, поскольку он подходит к любому образу и очень уместен для повседневной жизни.

Украшение

На указательном пальце видно современное серебряное кольцо интересной, абстрактной формы, похожей на узел или переплетенные линии.

Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всемуМаникюр Леси Никитюк (скриншот)

Почему нюд в тренде

Универсальность

Светло-бежевые оттенки идеально подходят абсолютно ко всему:

  • они гармонируют с любой одеждой (от джинсов до вечернего платья) и цветом аксессуаров, макияжа или украшений (золото, серебро);
  • нюд уместен везде - на деловой встрече, в офисе, на романтическом свидании, на пляже или на свадьбе. Он смотрится профессионально, но не скучно.

Эстетика Old Money и Quiet Luxury

Сейчас в тренде эстетика минимализма, сдержанной элегантности и дорогих образов (так называемый Rich Girl Manicure или стиль Old Money).

Нюдовый маникюр не кричит о себе, а лишь подчеркивает ухоженность и естественную красоту рук. Это символ изящества и качества, а не эпатажа.

Он ассоциируется с классическим, вневременным стилем, который не зависит от быстротечных трендов.

Практичность и долговечность

Это очень практичный выбор для тех, кто не имеет времени еженедельно посещать мастера:

  • когда ноготь отрастает, граница между покрытием и ногтевой пластиной, покрытая нюдовым или полупрозрачным лаком, почти незаметна. Это позволяет носить маникюр подольше;
  • мелкие сколы или царапины на телесном покрытии менее заметны, чем на ярких или темных лаках.

Идеальный маникюр на осень 2025: Леся Никитюк показала цвет, который подходит ко всемуЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

