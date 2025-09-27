ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Jerry Heil показала ультрамодний “лук” на прохолодну осінь, який легко повторити (фото)

Субота 27 вересня 2025 20:07
UA EN RU
Jerry Heil показала ультрамодний “лук” на прохолодну осінь, який легко повторити (фото) Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настане жовтень, а разом з ним прийде прохолодна погода. І співачка Jerry Heil вже показала, що носити восени, коли хочеться мати стильний вигляд, але при цьому й не мерзнути.

Які речі зараз в тренді та що носить Jerry Heil, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Осінній комфорт у трендовому стилі

Основою аутфіту зірки стали широкі джинси relaxed fit - саме такі силуети цієї осені залишаються фаворитами дизайнерів. Jerry доповнила їх подовженою картатою сорочкою в бордово-білій гамі.

Ця річ створює ефект багатошаровості. Зав'язана на талії сорочка створює ефект спідниці, яка додає руху й робить образ об’ємним та динамічним.

Jerry Heil показала ультрамодний “лук” на прохолодну осінь, який легко повторити (фото)Jerry Heil вразила стильним образом (скріншот)

Під сорочку співачка вдягла темно-червону блузу на блискавці з високим коміром. Такий елемент додає тепла й робить ансамбль практичним для прогулянок містом у прохолодні дні.

Образ завершує велика чорна сумка та кросівки - ідеальний варіант для насиченого графіка, коли важливі і комфорт, і стиль.

Jerry Heil показала ультрамодний “лук” на прохолодну осінь, який легко повторити (фото)Що носить Jerry Heil (скріншот)

Співачка обрала природний макіяж та залишила волосся розпущеним, що підкреслює невимушеність усього "луку". Тут немає кричущих акцентів, а головну роль відіграє гра з об’ємом і фактурою тканин. Картатий принт сорочки додає класичного відтінку, а вільні джинси й шопер формують сучасний урбан-стиль.

Чому цей образ "працює"

Поєднання деніму та картатої сорочки - вічна класика, яка щоосені знову повертається у тренди. Багатошаровість дає відчуття тепла та свободи рухів, а відсутність яскравих аксесуарів робить образ універсальним.

Повторити його легко: потрібні широкі джинси, сорочка у клітинку та базовий темний топ.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Jerry Heil стиілст Краса Модні тренди Зірки шоу-бізнесу Тренди
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"