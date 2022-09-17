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З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

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Ізюм, Субота 17 вересня 2022 13:58
З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму Фото: супутник зафіксував масове поховання біля Ізюму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого Ізюма Харківської області. На них зафіксоване масове поховання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Для порівняння Maxar Technologies показала відразу два фото. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший - у серпні.

З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

Фото: знімок з березня 2022 року (twitter.com/Maxar)

На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з'явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги.

З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

Фото: знімок з серпня 2022 року (twitter.com/Maxar)

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

В ООН заявили, що направлять на місця масових поховань у Харківській області спеціальну місію.

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