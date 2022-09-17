З'явилися супутникові знімки масового поховання біля Ізюму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Для порівняння Maxar Technologies показала відразу два фото. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший - у серпні.

Фото: знімок з березня 2022 року (twitter.com/Maxar)

На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з'явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги.

Фото: знімок з серпня 2022 року (twitter.com/Maxar)